IWA OutdoorClassics 2026: Messe fasst Erfolge zusammen

Nach vier intensiven Messetagen ist die IWA OutdoorClassics 2026, die Weltleitmesse für Jagd, Schießsport, Outdoor und private Sicherheit im zivilen Umfeld, erfolgreich zu Ende gegangen. Die Messe meldet sich in einer Pressemitteilung zu der erfolgreichen diesjährigen Ausgabe.

IWA OutdoorClassics 2026: Positives Feedback von Veranstaltern, Ausstellern und Besuchern

Die diesjährige Ausgabe bestätigte eindrucksvoll, welche Rolle die Messe im internationalen Marktgeschehen einnimmt: 1.050 Hersteller, internationale Großhändler und Distributoren – davon 83 Prozent aus dem Ausland – sowie über 25.000 Fachbesucher und Medienvertreter aus 121 Nationen kamen in Nürnberg zusammen. Damit zeigt die Messe deutlich, dass die Branche mehr denn je auf internationale Vernetzung, persönliche Beratung und verlässliche Handelsbeziehungen setzt. „Die IWA ist eine international ausgerichtete Messe und hat das in allen Bereichen bestätigt. Fachgespräche in allen Weltsprachen, Geschäftswege, die Kontinente verbinden – das gibt es in unserer Branche nur hier“, betont Stefanie Leege, Veranstaltungsleitung der IWA OutdoorClassics. Auch Aussteller und Besucher ziehen ein äußerst positives Fazit.

Die IWA 2026 in Zahlen – ein internationaler Geschäftsrahmen

Auch in diesem Jahr prägte vor allem das internationale Messegeschehen die IWA OutdoorClassics. Aussteller aus 49 Ländern nahmen teil, 83 Prozent der Firmen kamen aus dem Ausland nach Nürnberg. Die insgesamt über 25.000 Fachbesucher kamen aus 121 Ländern, was einer internationalen Besucherbeteiligung von rund 70 Prozent entspricht. Zu den wichtigsten Beteiligungsländern gehörten erneut Italien, Österreich, Tschechien, Polen, Frankreich, Großbritannien, China, die Türkei, die Schweiz, Spanien und Dänemark. Diese Zahlen spiegeln nicht nur die weltweite Ausrichtung der Messe wider, sondern auch die hohe Relevanz persönlicher Begegnungen in einem zunehmend komplexen Markt.

Chance für Nischenmärkte

Für die Veranstaltungsleitung ist dieser internationale Austausch einer der wesentlichen Werte der IWA. Stefanie Leege erklärt: „Die Vielfalt an Ländern und Märkten, die auf der IWA zusammenkommen, ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend. Wir sehen hier nicht nur eine Messe – wir sehen ein globales Netzwerk, das sich in vier Tagen verdichtet, erneuert und stärkt. Für viele Unternehmen, gerade für kleinere Händler aus Nischenmärkten oder spezialisierte Anbieter, ist die IWA ein entscheidender Termin im Geschäftsjahr: Sie können internationale Partner treffen, Produkte testen, Vergleiche ziehen und strategische Entscheidungen unmittelbar treffen – das Feedback unserer Aussteller war eindeutig: Die wichtigsten Distributoren und Fachhändler aus allen Zielmärkten waren auf der IWA vertreten und suchten den Austausch zu den Herstellern. Gleichzeitig erleben wir, wie wichtig das deutsche Heimatmarkt Fundament bleibt. Die Mischung aus internationaler Reichweite und stabiler nationaler Basis macht die IWA zu einem unvergleichlichen Arbeitsraum.“

IWA 2027: Großteil der Aussteller kehrt zurück

Die hohe Zufriedenheit unter Ausstellern und Besuchern bestätigte sich auch 2026 deutlich. Die Messe wurde als professionell strukturierter, angenehmer Ort für vertrauliche Gespräche, neue Partnerschaften und direkte Orderprozesse wahrgenommen. Über 70 Prozent der Fläche der IWA 2027 sind bereits gebucht. Damit steht für einen Großteil der Aussteller die Teilnahme bereits fest.

Auch der JÄGER war vor Ort – Informationen zu der Jagdmesse finden Sie auch auf dem JÄGER-Instagramaccount.