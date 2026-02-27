Guide Orion C – Vorsatzgerät zum Kampfpreis

Beim Wärmebild entwickelt sich alles hin zu besserem Bild und mehr Funktionen. Der Hersteller Guide geht mit dem Vorsatzgerät Orion C einen neuen Weg.

Gegen den Trend: Guide Vorsatzgerät

Das Wettrüsten in der Wärmebildbranche hält an. Neben Sensoren mit immer mehr Leistung, werden auch immer mehr Funktionen in den Geräten zusammengefasst. Diese Entwicklung sorgt bei vielen Produkten natürlich für höhere Preise. Mancher Jäger kommt da schnell an die Grenzen seines Jagdtaschengeldes. Der Wärmebildgerätehersteller Guide Sensmart setzt dem Trend zu höher-schneller-weiter ein einfaches Vorsatzgerät zum Kampfpreis entgegen.

Vorsatzgerät Guide Orion C

Guide hat sich angeschaut, was ein Vorsatzgerät wirklich braucht und dadurch konsequent reduziert. Dies schlägt sich deutlich auf das Gewicht nieder: das Vorsatzgerät wiegt ohne Batterie nur 285 g. Etwas Gewicht kommt noch für eine 18500 Batterie dazu, die freundlicherweise schon im Lieferumfang enthalten ist. Diese sollen das Gerät bis zu sechseinhalb Stunden am Laufen halten. Der Sensor kommt entweder mit 400×300 oder 640×512 Auflösung. Das ganze jeweils bei einem NETD von 15 Millikelvin und mit 50Hz Frequenz für ruckelfreie Bilder. Ein 1024×768 Amoled-Display gibt die Bilder wieder. Ansonsten gibt es neben den bei Vorsatzgeräten üblichen Farbmodi nicht viel Schnick-Schnack. Eine Kamera- oder Videofunktion sucht man vergebens.

Schlankes Design und niedriger Preis

Beim Design setzt man auf bewährtes. Ein schlankes Gehäuse von rund 10x7x7 cm trägt die 35er Linse und ist mit IP 67 Standard zertifiziert. Das Gerät soll bis zu 6000 J standhalten.

Das Gerät wurde von Guide Sensmart erstmals auf der IWA 2026 in Nürnberg vorgestellt. Die auf das Wesentliche eingedampften Funktionen schlagen sich natürlich beim Preis nieder. Dieser liegt für die Variante mit dem kleinen Sensor bei sportlichen 1099€ (UVP). Damit ruft Guide einen absoluten Kampfpreis auf. Die günstige Version eignet sich perfekt für den preisbewussten Jäger. Natürlich ist dieses Gerät auch für die Nutzer interessant, die ihre Zweit- oder Raubwildwaffe mit einem eigenen Vorsatzgerät ausstatten wollen, um ständiges Wechseln eines Vorsatzgerätes zwischen den Waffen zu vermeiden.