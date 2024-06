Internationale Jagd- und Schützentage 2024

Vom 11. bis 13. Oktober finden in diesem Jahr die 10. Jagd- und Schützentage auf Schloss Grünau statt. Alle Infos rund um die Messe finden Sie hier.

Save the date: 11. bis 13. Oktober

Die Internationalen Jagd- und Schützentage finden 2024 vom 11. bis 13. Oktober zum 10. Mal statt. Austragungsort der Jubiläumsmesse ist wieder das ehemalige Jagdschloss der Wittelsbacher in Grünau bei Neuburg a. d. Donau inmitten der Natur.

Zum 10-Jährigen planen die Veranstalter einige besondere Aktionen und neue Programm-Highlights, zudem wird die bereits größte Outdoormesse für Jäger und Schützen in Deutschland noch umfangreicher: Zum ersten Mal wird es statt bisher fünf heuer sechs große Zelthallen geben mit noch mehr renommierten Ausstellern aus dem In- und Ausland, die zum Teil das erste Mal überhaupt an einer Publikumsmesse teilnehmen.

Alle Infos rund um die Jagd- und Schützentage finden Sie hier:

Link Website: www.jagdundschuetzentage.de

Facebook-Account: https://de-de.facebook.com/JagdundSchuetzentage/

