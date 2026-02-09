Goldschakal gesichtet: Wo nicht nur der Wolf für Schlagzeilen sorgt

Entwickelt sich in Deutschland ein Raubtier-Hotspot? Erst sorgt ein Wolf für Schlagzeilen über mehrere Wochen, nun ist auch ein Goldschakal gesichtet worden. Wo treiben die kontroversen Tiere sich herum?

Goldschakal an der Hornisgrinde unterwegs: Wildkamera zeichnet Raubtier auf

Eigentlich war das Gebiet um die Hornisgrinde in den letzten Wochen von Schlagzeilen um einen auffälligen Wolf und einen geplanten Abschuss des Tieres geprägt. Nun soll im nicht weit entfernt, im Ortenaukreis, ein weiteres seltenes Wildtier unterwegs sein: Ein Goldschakal wurde in der Region von einer Wildkamera erfasst.

Raubtiere fühlen sich im Schwarzwald wohl

Die ursprüngliche Sichtung erfolgte bereits September letzten Jahres. Nun steht fest: Tatsächlich ist das Tier zum ersten Mal nahe der Hornisgrinde im Ortenaukreis unterwegs. Laut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg zeigen die Bildaufnahmen eindeutig einen Goldschakal. Woher das Tier kommt, ist derzeit nicht geklärt. Möglicherweise stammt er aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, wo das Raubtier bereits angesiedelt ist.

Goldschakal in Deutschland: Ausbreitung in den letzten Jahren

Der Goldschakal sorgte in Deutschland in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Das Raubtier, das etwas kleiner als ein Wolf ist und optisch einem großen Fuchs ähnelt, kommt ursprünglich aus Südosteuropa und Kleinasien. Die Region beobachte Berichten zufolge die Ausbreitung des Tieres. Denn man rechne damit, dass die Raubtiere sich ansiedeln.

Meist verhält der Goldschakal sich unauffällig. Große Schlagzeilen gab es im vergangenen Jahr allerdings um eines der Tiere, das auf Sylt eine Vielzahl an Nutztieren riss. Über mehrere Wochen wurde heftig über den Umgang mit dem Raubtier diskutiert – dieses verschwand allerdings spurlos von der Touristeninsel.

