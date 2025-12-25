Ente mit Gitarre erschlagen: Polizei identifiziert Verdächtigen

Bereits im Oktober 2025 kam es am Leinekanal in Göttingen zu einem grausamen Vorfall. Ein Mann soll dort eine Ente mit einer Gitarre getötet haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen in dem Fall auf. Nun habe man den Verdächtigen identifizieren können. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ente mit Gitarre erschlagen: Verdächtiger identifiziert

Das „Göttinger Tageblatt“ berichtete zuerst über den Vorfall am Leinekanal. Den bisher veröffentlichten Angaben zufolge sei der Verdächtige wohnungslos. Derzeit konnte noch nicht geklärt werden, warum der Mann mit der Gitarre auf das Tier einschlug. Allerdings sei er bereits vor der Tat durch aggressives Verhalte auffällig geworden.

