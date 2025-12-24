Damhirsche auf Norderney: Weihnachtliches Spektakel

Auf der ostfriesischen Insel Norderney hat ein Vorfall Weihnachten schon früher eingestimmt. 10 Tage vor Heiligabend liefen zwar keine Rentiere, dafür aber gleich mehrere Damhirsche miteinander durch ein Wohngebiet. Die Tiere wirken dabei vollständig entspannt, als hätten sie sich auf einen winterlichen Spaziergang geeinigt.

Damhirsche auf Norderney: Tiere wandern bei Weihnachtsspaziergang durch Wohngegend

Auf einem Video von der Insel Norderney ist das Schauspiel zu sehen: Mehrere Damhirsche stolzieren ohne Eile durch ein Wohngebiet. Und auch die Anwohner lassen sich von den Besuchern nicht beirren: Menschen schauen, teilweise mit ihren Hunden, am Straßenrand dabei zu, wie die Tiere majestätisch über die Straßen schlendern. Auf einer Grünfläche einigen sich die Hirsche dann für eine kleine Futterpause, bevor es gestärkt weitergehen sollte.

Damhirsche leben seit Jahrzehnten auf der ostfriesischen Insel

Die Damhirsche dürften die Aufmerksamkeit auf Norderney jedenfalls gewöhnt sein. Damwild ist seit etwa 50 Jahren heimisch auf der ostfriesischen Insel, bei Ebbe können die Tiere zwischen dem deutschen Festland und der Insel hin- und herpendeln. Etwa 40 Damhirsche sollen schätzungsweise auf Norderney leben. Besonders in den Wintermonaten, wenn weniger Tourismus die Insel ruhiger werden lässt, trauen sich die Tiere, mehr auf Norderney unterwegs zu sein. Dann statten sie den Menschen auch gerne mal direkt in den Wohngegenden einen Besuch ab, oft am frühen Morgen.

Gefahr Wildunfall: Wildtiere auch auf Norderney gefährdet

Der winterliche Besuch birgt allerdings auch Gefahren – besonders für die Hirsche selbst. Denn auch auf Norderney sorgt der Verkehr immer wieder für Wildunfälle. Mehrere Damhirsche kamen bei solchen bereits auf der Insel ums Leben. Jetzt, zur Weihnachtszeit, bescherten die Tiere die Anwohner allerdings vor allem mit einer Menge Freude.

