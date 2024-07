Dackel in Sankt Andreas von Wildschwein getötet

Im Niedersächsischen Landkreis Goslar hat ein Wildschwein einen Dackel getötet. Der Schwarzkittel griff den Hund an, der von seinem Besitzer in den Garten gelassen wurde.

Dass Wildschweine wehrhaft sind, ist kein Geheimnis. Doch dass die Tiere ohne Vorwarnung zwei Hunde in einem Garten angreifen, ist erschütternd. In Sankt Andreas hat ein Bewohner seine Hunde in den Garten gelassen, als plötzlich ein Wildschwein angriff. Der Dackel überlebte das nicht. Schon länger sind die Wildtiere ein Problem für die Stadt im Harz. Sie trauen sich immer weiter in bewohnte Gebiete vor und zeigen keine Scheu. Auch der Friedhof wird regelmäßig von ihnen umgegraben. Vertreter der Stadt, der Jagdbehörde, der Forstverwaltung und die zuständigen Jagdpächter beraten nun, wie man gegen die Tiere vorgehen kann.

Das wehrhafte Schwarzwild sorgt nicht nur im Landkreis Goslar für Probleme. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit den Wildtieren. Ende Januar 2024 griff ein Wildschwein in Stuttgart einen Mann an und auch in Berlin lösen sie immer wieder Einsätze aus.

