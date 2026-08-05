Blattjagd – Tipps und Tricks für die Jagd auf den roten Bock

Josef Melcher hat bereits zahlreiche Gäste im In- und Ausland auf den roten Bock geführt. Uns hat er Tipps zur Blattjagd verraten, die in keinem Lehrbuch stehen.

1. Welche Plätze und welche Böcke sollte ich zur Blattzeit ansteuern?

Grundsätzlich sollte man alle Plätze ansteuern, da man nicht weiß, was einem springen kann. Sowohl Abschussböcke als auch reife alte Böcke können einem passend kommen. Sollte ich zu Beginn der Schusszeit einen bestätigten Rehbock nicht erwischt haben, so stehen die Chancen in der Blattzeit gut, ihn noch zu erlegen.

Wer regelmäßig im Revier unterwegs ist, verschafft sich bereits Monate vor der Blattzeit einen Überblick über die Rehböcke. Fotos von bestätigten Böcken helfen später beim sicheren Ansprechen und erleichtern den Vergleich von Alter und individuellen Merkmalen. So lassen sich interessante Böcke gezielt für die Blattzeit vormerken.

Warum sich auch unscheinbare Plätze lohnen

Gleichzeitig sollte man bedenken, dass während der Brunft immer wieder Böcke im Revier auftauchen können, die zuvor nie beobachtet wurden. Sowohl Böcke als auch Ricken unternehmen in dieser Zeit teils überraschend weite Wanderungen. Deshalb lohnt es sich auch, Plätze zu bejagen, an denen bisher kein starker Bock bestätigt wurde.

Die Plätze mit guten, bestätigten Böcken sollte man sich für den perfekten Zeitpunkt vorbehalten, wenn man merkt, dass die Böcke richtig gut springen. Es gibt zwar auch wirklich alte Böcke, die oft aufs Blatt springen, es gibt aber auch wieder andere, die einem einmal oder gar nicht erst springen.

Der richtige Zeitpunkt entscheidet über den Erfolg

Ob der Wind gekippt ist, der Ton nicht gepasst hat oder andere Faktoren eine Rolle spielen – gerade bei alten Böcken besteht immer die Gefahr, sie langfristig zu verblatten. Darum sollte man nie zu früh blatten, denn Rehbrunft und Blattzeit sind zwei Paar Schuhe.

Die Rehbrunft beginnt Anfang/Mitte Juli und die gute Zeit zum Blatten beginnt Anfang August und reicht bis Mitte des Monats. Wer in den letzten Juliwochen herummusiziert wie ein Weltmeister, hat bis zur eigentlichen Blattzeit die meisten Böcke schon verblattet und geht dann oft leer aus.

2. Wie blatte ich am besten, in welcher Reihenfolge und wie lange bleibe ich auf dem Stand?

Solange ich merke, dass die Rehböcke noch dicht bei den Geißen stehen – das ist Anfang August noch durchaus der Fall – verwende ich meist als Erstes einen Kitzfiep. Ganz oft springt die Geiß dann mit dem Rehbock, der Bock kommt aber häufig auch alleine, um nachzuschauen. Er springt nicht hochrasant, kommt aber nachschauen, was im Einstand los ist. Kitzfiep und Angstgeschrei funktionieren hier, um den Bock zum Zustehen zu bringen.

Danach würde ich mit einem normalen Geißfiep weitermachen und mein Blattkonzert dann nahezu immer mit einem Sprengfiep beenden.

Dabei empfiehlt es sich, zunächst eher verhalten zu blatten und die Lautstärke erst nach und nach zu steigern. Bleibt eine Reaktion aus, können intensivere Blattlaute oder auch Angstgeschrei den entscheidenden Reiz setzen. Wichtig ist, dass die Blattlaute eine natürliche Situation nachahmen und nicht künstlich wirken.

3. Wie wähle ich den Platz für die Blattjagd und wie bereite ich ihn vor?

Solange es die Tageszeit und die Hitze zulassen, blatte ich auf den offenen Flächen. Dann gehe ich diese Plätze erst wieder gegen Spätnachmittag an. In der Mittagshitze blatte ich hingegen am liebsten im kühleren Wald. Zudem versuche ich, dem Einstand des Bockes so nahe wie möglich zu kommen. Ein Platz im Dunkeln ist perfekt, da man sich dort auch ohne große Tarnung sehr gut bewegen kann.

„Wer bei der Blattjagd nicht beherzt und rasch anspricht und seine Chancen nutzt, geht oft leer aus.“

Wenn ich tatsächlich an einem absoluten Megaeinstand sitze, beginne ich bereits im Vorfeld damit, den Platz vorzubereiten. Dazu stecke ich einige Äste rings um den Blattstand in die Erde und befreie den Boden von Laub und trockenem Gras. Ich weiß nie, wo der Rehbock springt – er kann auch plötzlich hinter mir auftauchen. Meistens arbeite ich dabei im Wald auf kurze Entfernungen mit einem Dreibein. Bei weiteren Entfernungen verwende ich ein „Fünfbein“ aus Karbon mit Zweipunktauflage.

Gut vorbereitet und geduldig zum Erfolg

Ich blatte auch vom Hochstand aus, die Aussage, dass Böcke Hochsitze meiden, weil sie die Höhe der Blattgeräusche einschätzen können, hat sich für mich nicht bestätigt. Ist ein Bock bestätigt, gehört der Weg dorthin sowie der entsprechende Platz ausgesputzt und freigefegt. Man kommt leiser auf den Stand und auch wieder zurück. Manchmal genügen auch schon ein kleiner Tarnschirm oder ein paar Äste, um den Blattstand ausreichend zu verkleiden.

Rückblickend betrachtet springen die meisten Böcke in den ersten fünf Minuten aufs Blatt. Oft dauert es jedoch auch 15 Minuten und mehr, bis ein Bock den Blattlauten folgt. Wenn man Böcke beobachtet, springen sie manchmal, verhoffen dann für rund 10 Minuten, und dann ziehen sie ganz langsam weiter. Die Untergrenze für das Warten auf dem Stand liegt also bei mindestens 20 Minuten. Manche Böcke kommen allerdings auch erst nach 30 Minuten oder später. Das mag auch daran liegen, dass sie im Bereich ihres Einstandes umherziehen und dann plötzlich das Fiepen vernehmen.

4. Wie schaut der perfekte Tag für die Blattjagd aus?

Es ist nicht jeder Tag gleich. Entscheidend ist die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur als solche ist es nicht und die Tageszeit auch nicht. Meiner Meinung nach ist es ein Zusammenspiel aus Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Mittlerweile spüre ich beim Weg ins Revier schon, ob es laufen wird oder nicht. Eigentlich ist das Gefühlssache, die heiße Phase kann oft binnen Minuten anfangen. Meist verändern sich Luftdruck und Feuchtigkeit etwas, man fühlt sich selbst ein bisschen wacher, die Luft ist etwas klarer – und dann läuft es plötzlich. Da hat man mehrere Plätze geblattet, komplett ohne Erfolg, und dann rennen einen plötzlich sieben Böcke um.

Neben Luftdruck und Luftfeuchtigkeit spielen auch Wetterwechsel eine wichtige Rolle. Nach einem Gewitter oder einem kräftigen Regenschauer steigt die Aktivität häufig deutlich an, weil viele Rehe ihre Einstände verlassen. Extreme Hitze dagegen verlagert das Treiben oft in die frühen Morgen- und späten Abendstunden.

5. Was, wenn der Bock springt und ich die Chance nicht nutzen kann? Springt der Bock auch erneut?

Es gibt Böcke, die in solchen Situationen zwei- oder dreimal hintereinander springen. Wenn der Rehbock zu schrecken beginnt, sind mir ganz viele Böcke schon zurückgekommen, wenn ich zurückgeschreckt habe. Wenn der Bock einen gesehen hat, lohnt es sich jedoch, ihm ein bisschen Abkühlfrist zu geben und ein oder zwei Tage später nochmals anzugreifen.

Dann breche ich ab und verwende beim nächsten Versuch einen anderen Blatter. Den entsprechenden Blatter wähle ich je nach Platz – leiser für den Wald sowie deutlich lauter für das offene Feld. Springt zunächst nur ein Jährling aufs Blatt, muss das nicht das Ende der Hoffnung sein. Nicht selten folgt ihm wenig später der eigentliche Platzbock, der den vermeintlichen Rivalen aus seinem Revier vertreiben will.

6. Welche Ausrüstung muss bei der Blattjagd mit, ist ein Repetierer oder eine kombinierte Waffe sinnvoller?

Ich verwende entweder ein Vierbein für weite Distanzen oder einen flexibleren Zielstock für den Nahbereich. Ein Sitzstock und ein dünnes Tarnnetz mit großen Klammern sind super, um sich spontan einen Blattstand in der Nähe des Einstandes zu bauen. Je nach Entfernung kommt noch ein Fernglas mit.

Gerade an warmen Tagen können Bremsen und Mücken den Ansitz erheblich erschweren. Mückenschleier, Handschuhe oder Insektenschutzmittel sorgen nicht nur für mehr Komfort, sondern verhindern auch unnötige Bewegungen, durch die der Jäger entdeckt werden könnte.

Die richtige Ausrüstung spart wertvolle Sekunden

Da Böcke oft rasant angeflogen kommen, nicht breit stehen oder erst im dichten Bewuchs auftauchen, bietet der Repetierer für einen schnellen Folgeschuss die beste Option – wenngleich die Kipplaufwaffe natürlich ihren Reiz hat. Angesprochen wird gerade in engen Einständen immer durchs Zielfernrohr, der Griff zum Fernglas kostet wertvolle Zeit.

Ein variables Zielfernrohr mit niedriger Anfangsvergrößerung spielt dabei seine Stärken aus. So lässt sich das Stück auch auf kurze Entfernung schnell erfassen, während bei weiteren Schüssen jederzeit höher vergrößert werden kann. Geschosse und Kaliber sollten Reserven bieten und so gewählt sein, dass sie nicht von der kleinsten Vegetation abgelenkt werden.

Was sind die 7 größten Fehler bei der Blattjagd?

Verblatten: Ende Juli schon wie die Volksoper dort aufzuspielen, wo ein starker, bestätigter Bock steht. Solche Plätze sollten den „großen Tagen“ vorbehalten bleiben!

Ende Juli schon wie die Volksoper dort aufzuspielen, wo ein starker, bestätigter Bock steht. Solche Plätze sollten den „großen Tagen“ vorbehalten bleiben! Aufmerksamkeitsdefizit : Wenn man zu zweit ist und beide in dieselbe Richtung schauen, verpasst man viele Böcke. Und man sollte auch auf andere Wildarten gefasst sein – von Raubzeug bis hin zu Sauen und Rotwild kann alles vom Blatter angelockt werden.

: Wenn man zu zweit ist und beide in dieselbe Richtung schauen, verpasst man viele Böcke. Und man sollte auch auf andere Wildarten gefasst sein – von Raubzeug bis hin zu Sauen und Rotwild kann alles vom Blatter angelockt werden. Zu auffällige Bewegungen: Nicht nur die Kleidung sollte zur Umgebung passen. Vor allem helle Hände und das Gesicht fallen dem Rehwild sofort auf. Langsame Bewegungen sowie Handschuhe und gegebenenfalls ein Mückenschleier helfen, unentdeckt zu bleiben.