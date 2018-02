Vom 27. bis 29. April 2018 dreht sich in den Holstenhallen Neumünster alles um die Themen Jagd, Natur und Outdoor. Zum vierten Mal findet die Messe „Outdoor 2018 jagd&natur” im Herzen Schleswig-Holsteins statt – zwischen den Meeren Nord- und Ostsee.

OUTDOOR jagd&natur 2018 – Die Messe für den Norden

Drei Tage lang lädt die Veranstaltung Jäger, Angler, Naturfreunde und Globetrotter ein, sich über aktuelle Trends und neue Produkte zu informieren. Die „Outdoor 2018 jagd & natur” wird auch in diesem Jahr wieder von den Mitinitiatoren Landesjagdverband Schleswig-Holstein, Landesportfischerverband Schleswig-Holstein, Landesjagdverband Hamburger und Danmarks Jaegerforbund unterstützt.

Mittendrin statt nur dabei auf der OUTDOOR jagd&natur 2018

Doch die „Outdoor 2018 jagd & natur” möchte den Besuchern mehr bieten, als nur eine Verkaufsmesse zu sein. Mitmachen und sich selbst ausprobieren stehen in den Holstenhallen ganz hoch im Kurs. Würden Sie sich gerne einmal als moderner Robin Hood fühlen? Kein Problem! Testen Sie Ihre Schießkünste mit einem Jagdbogen am Stand unserer dänischen Nachbarn oder stellen Sie Ihre Treffsicherheit im Schießkino unter Beweis. Kraft und Geschicklichkeit brauchen Sie, um den Indoor-Freikletterturm zu erklimmen. Auf dem Außengelände können Besucher auf dem Vorführkurs für Geländewagen selbst die Hände ans Steuer legen und ihre Reaktionsschnelligkeit unter Beweis stellen. Und wer sich für heimische Sträucher und Bäume interessiert, kann diese gegen eine kleine Spende erwerben, die dann für Naturschutzprojekte eingesetzt werden. Denn die Landespflanzenbörse der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist am Messesonntag zum zweiten Mal Teil der Outdoor-Messe in Neumünster.

Highlights und Aktivitäten für die ganze Familie

Das Messeprogramm wendet sich nicht nur an Jäger, Angler und andere Outdoor-Profis. Auf dem Messegelände findet jeder Besucher, der sich für die Umwelt und Natur interessiert, sein Highlight. Auch für Familien mit Kindern gibt es spezielle Angebote, die sich vom ganztägigen Geschicklichkeitsparcours über Basteln mit Holz bis hin zum Kajak-Kenter-Simulator erstrecken. Auch zahlreiche Vorführungen mit Jagdgebrauchshunden, Jagdhornbläsern und abgerichteten Falken werden begeisterte Zuschauer finden. Und wer sich nach den vielen Aktivitäten etwas stärken will, für den gibt es zahlreiche verschiedene kulinarische Möglichkeiten auf dem großzügigen Messegelände. Oder Sie besuchen die beliebte Kochshow, bei der Wild und Fisch lecker zubereitet werden. Da läuft selbst Hobbyköchen das Wasser im Munde zusammen…

Top-Aussteller und hochwertige Produkte

Viele Besucher lobten in den letzten Jahren die hohe Qualität der Aussteller, die mit ausschlaggebend für den Erfolg der Outdoormesse in Neumünster ist. Schließlich ist die „Outdoor jagd & natur” im Jagdbereich die erste Publikumsmesse im Verlauf des Jahres, auf der Besucher neue Waffen, Zieloptiken und andere Zubehörartikel nicht nur anfassen und testen, sondern auch kaufen können!

Und wer Lust hat, ein attraktives Messeschnäppchen zu ergattern, ist in Neumünster auch richtig vor Ort, denn der sollte sich ins Getümmel des großen Globetrotter-Marktes stürzen.

Von Vereinen und Verbänden auf der OUTDOOR jagd&natur 2018

Auch in diesem Jahr ist der Landesjägertag der schleswig-holsteinischen Jäger in den Messeablauf eingebunden. Erstmalig an allen drei Messetagen wird den Besuchern die Trophäenschau zugänglich sein. Fachkundige Jäger stehen interessierten Besuchern Rede und Antwort, was man zum Beispiel anhand von Geweihen über die Lebensweise, das Alter und die Gesundheit des jeweiligen Tieres erfahren kann. Und wer plant, zeitnah seinen Jagd- oder Angelschein zu machen, kann sich dazu direkt vor Ort alle wichtigen Fragen von Fachleuten beantworten lassen.

Fakten zur „Outdoor 2018 jagd&natur 2018”

Die Holstenhallen liegen zentral und verkehrsgünstig an der Autobahn A7 in der Mitte Schleswig-Holsteins. Die Messe ist vom 27. bis 29. April 2018 täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Tageskarten kosten sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein und Hamburg, des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein und des dänischen Jagdverbandes erhalten gegen Vorlage des Mitgliedsausweises eine Freikarte.

Weitere Details zur vierten „Outdoor 2018 jagd & natur” finden Sie im Netz unter: www.outdoor-holstenhallen.com