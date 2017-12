Wieder steht Weihnachten vor der Tür. Und wie jedes Jahr fehlen noch Geschenke für die Lieben. Doch kein Problem, hier finden Sie eine Auswahl exklusiver Geschenke für Jäger.

Geschenke für Jäger – Zielstock, Fernglas, Vakuumiergerät und Grandel-Schmuck

Steadify – Stets stabil

Der schnellste und flexibelste Schießstock passt unter jeden Weihnachtsbaum! Hochwertig verarbeitet, edles Design. Steadify besticht durch seine Eigenschaften als Zielhilfe mit neuer Innovation: am Körper getragen, blitzschnell und geräuschlos einsetzbar. So kann man seinem Ziel in jeglichem Gelände folgen. Im Anschlag kompensiert Steadify das Gewicht der Waffe. Dabei ist er stabiler als ein Einbein-Zielstock und ideal für Pirsch- und Drückjagden. Steadify gibt es erst seit einem Jahr und hat bereits viel Lob von der Fachpresse und von zahllosen Jägern bekommen.

119 Euro plus Versand. Lieferbar über den Fachhandel oder direkt im Online-Shop unter www.steadify.de

Leica Ultravid 10×25 BR – Handlich, vielseitig und immer dabei

Die Ultravid Kompakt-Ferngläser sind hervorragende Begleiter für anspruchsvolle Beobachter auf langen Touren, bei denen leichtes Gepäck gefragt ist. Kaum größer als ein Erste-Hilfe-Set, fallen sie im Gepäck gar nicht auf und überzeugen durch ihr extrem handliches Format, das griffige Fokussierrad und die beeindruckende optische Qualität. Brillante, kontrastreiche und gestochen scharfe Abbildungen sowie die hervorragende Streulichtunterdrückung machen sie in ihrer Klasse einzigartig.

Mit helleren und schärferen Bildergebnissen als bei vielen anderen Ferngläsern dieser Objektivgröße entsprechen die kompakten Ultravids dem hohen Niveau der Leica Ultravid Klasse. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Erhältlich als gummiarmierte BR-Variante, in der klassischen, schwarz lackierten Blackline oder Colorline Edition und in der edlen, silbernen Variante als Silverline.

Das Ultravid 8×20 BR ist für UVP 680 Euro und das Ultravid 10×25 BR UVP 710 Euro erhältlich.

Näheres: www.leica-sportoptics.com

Lava Profi- Vakuumiergerät V.100 – Das schweißt zusammen!

Professionell vakuumieren und zweifach sicher verschweißen: das geht mit dem Profi- Vakuumiergerät V.100 Premium von Lava. Es fertigt bis zu 1.000 Schweißnähte hintereinander an, ohne zu überhitzen, bei hohem Unterdruck und starker Pumpenleistung. Im Vakuumbeutel halten sich Lebensmittel bis zu zehnmal länger frisch, Wildbret lässt sich darin herrlich nachreifen. Lava-Vakuumiergeräte überzeugen durch einzigartige technische Merkmale und den Einsatz hochwertiger Komponenten. Im aktuellen Angebot für 299 Euro (inkl. MwSt. und Versand) sind kostenlose Beutel oder Rollen im Wert von 60 Euro enthalten.

Bestellung telefonisch unter 07581-489590 oder übers Internet: www.la-va.com

Grandelschmuck – Wenn Jägerträume wahr werden …

… und mit dem erlegten Stück eine besonders schöne Erinnerung verbunden ist, dann sind die Grandeln vom Selbsterlegten mit Sicherheit ein ebenso besonderes Schmuckstück wert. Die Tegernseer Goldschmiede Bertele, ein Spezialist für exklusiven Jagdschmuck, freut sich darauf, ihre Grandeln für Sie zu fassen. Ein feiner, stabförmig geschliffener Turmalin von 3,50 ct wurde in 585/Gelb- und Weißgold zu einem wunderschönen Anhänger gearbeitet und mit 0,09 ct Brillanten verziert. Die Grandeln kommen bei diesem außergewöhnlichen Modell ausnehmend schön zur Geltung. Durch die Klappöse kann der Anhänger an vielen verschiedenen Ketten getragen werden. Anhänger (15752-01) 3.210 Euro einschließlich Fassen Ihrer Grandeln.

Tegernseer Goldschmiede

Adolf Bertele

Hauptstr. 11

83684 Tegernsee

Tel +49-(0)8022-4497

Fax +49-(0)8022-1569

Bertele@t-online.de

Weiteres: www.jagd-schmuck.de

Geschenke für Jäger – Gewehrriemen, Kanzel, Kissen und Lodenrucksack

Niggeloh Classic Loden – Individuell gegurtet

Classic Loden meets modern spirit. Jetzt neu: Lassen Sie Ihren Namen/Ihre Initialen in den Gewehrgurt Classic einsticken und individualisie- ren Sie ihn (max. 18 Zeichen möglich). Unsere Neopren Gewehrgurte waren vor 25 Jahren revolutionär und sind seitdem bekannt für ihren Tragekomfort: jetzt auch im Niggeloh Classic Look. Ge- fertigt in Deutschland aus feinsten Materialien wie Loden, Leder und Neopren, verbindet der Gewehrgurt Classic Design Komfort und Funktion. Mit beidseitigen Schnellverschlüssen. Rutsch- sicher und beste Haftung auf der Schulter. Mit nur 160 Gramm federleicht, für alle Waffen mit Riemenbügeln (mind. 20 mm Durchlass) geeignet.

Lieferfarbe braun. 70 Euro bei Bestellung über: www.niggeloh-shop.de

Mannser Kanzelecken – Meine Kanzel hat vier Ecken …

Für die Kanzel in Systembauweise: Leicht zusammensteckbare, schnelle, sichere Montage der einzelnen Bauteile garantieren die praktischen Kanzelecken von der Firma Mannser. Die Ecken bestehen jeweils aus einer feuerverzinkten Stahlrohrkonstruktion mit eingearbeiteten Vierkantdurchbrüchen sowie den entsprechenden Befestigungsschrauben. Ein Satz besteht aus vier Kanzelecken sowie 16 Verbindungsschrauben, lieferbar in zwei Ausführungen. Preis: ab 109 Euro.

Mehr Infos bei: Mannser, Horlachen 10, 96317 Kronach, Tel. 09261-64815, www.mannser.de

AKAH Kissen – Jagdlich kuscheln

Dekoriert vom bekanntesten Tiermaler Englands.Vorderseite aus Baumwoll/Leinen-Mix. Alle Kissen sind handgemacht. Die Rückseite ist mit typisch schottischem Karo versehen. Gefüllt und abnehmbarer Bezug. Voll waschbar. Größe: 40 x 40 Zentimeter, 32 Euro.

Weitere Informationen: www.akah.de

AKAH Rucksack – Loden und Elchleder

Loden ist und bleibt des Jägers liebstes Material. Er ist lautlos, nimmt nichts übel, hält über Generationen. Dieser AKAH Rucksack kombiniert feinstes Elchleder mit österreichischem PISCHL Loden. Wasserfest, mit lautlosen Knebelverschlüssen an Taschen und Deckel. Lautlose, geknüpfte Beriemung. Extra Rückentasche für Mantel und Kotze. Elchleder-Trageriemen mit Mesh-Futter gepolstert. Gewicht ca. 1,17 Kilogramm. Größe: 60×50 Zentimeter, 239,00 Euro.

Weitere Informationen: www.akah.de

Geschenke für Jäger – Steppjacke, Winterjacke, Aufbrechhilfe und Sitzbezug

Gaston Steppjacke – Für die Jagd allein fast zu schade

Das flotte Gesamtbild der schicken, leichten Steppjacke aus anthrazitfarbenem Steirerloden aus 100 Prozent Merinowolle wird durch die edle Kontraststeppung, das rote Innenfutter und die farbig abgesetzten Amaretta-Besätze wirkungsvoll unterstrichen. Gerade in der Übergangsszeit bietet die ansprechend gestaltete und sportlich geschnittene Lodenjacke die nötige Wärme, ohne zu schwer zu sein. Der Schurwollstoff trägt sich angenehm und lässt die Haut atmen. Zahlreiche jagdliche Details, wie Hasentasche, Schießfalte im Rücken, Knopf auf der rechten Schulter zur Sicherung des Gewehrriemens und viele große Taschen sind auf die waidmännischen Bedürfnisse abgestimmt.

Die Jacke der Marke Gaston kann unter www.gastonglockstyle.eu für 430 Euro bezogen werden.

Waldkauz Winter-Jagdjacke „Vitus“ – Kapitaler Anblick

Die neue Jagdjacke „Vitus“ von Waldkauz ist mehr als eine wärmende Winterjacke mit sportlichem Schnitt: Jagdlich gut durchdacht, setzt sie das wertige und geräuschlose Material Loden zeitgemäß um. Ein hochschließender Innenkragen aus weichem Lodenfleece, die winddichte Front und warme, moltongefütterte Taschen sorgen für ein perfektes Klima. Die asymmetrische Form der Ärmelbündchen legt sich wärmend über den Handrücken und erlaubt durch Umschlagen die Armlänge wie durch eine Manschette anzupassen. Seitliche Reißverschlüsse am „Fuchs“ Saum sorgen für guten Sitzkomfort, und ein Zugband erlaubt die stufenlose Variation zwischen tailliert und luftig-bequem. Reichlich Platz für Jagdutensilien bieten die zahlreichen Außen- und Innentaschen. Die perfekte Jacke für warme Ansitze in winterlicher Kälte! Preis: 599 Euro.

Weitere Informationen: www.waldkauz.net

Mannser Aufbrechhilfe – Schnell sauber aufgebrochen

Eine saubere Sache ist die rasch und einfach zu montierende Aufbrechvorrichtung für die Anhän- gerkupplung von Mannser. Sie verhindert, dass Panseninhalt und Schweiß die Keulen verunreinigen. Vor dem Versorgen des Wildes wird die höhenverstellbare Vorrichtung problemlos an der Anhängerkupplung befestigt, später einfach wieder abgenommen. Die variablen Aufnahmen sind zum Einhängen der Haken am Querrohr geeignet. Die Vorrichtung empfiehlt sich zum Aufbrechen von Reh- und Schwarzwild, zum Abbalgen von Füchsen oder Hasen. Preis: 99 Euro.

Mehr Infos bei: Mannser, Horlachen 10, 96317 Kronach, Tel. 09261-64815, www.mannser.de

Mannser Schonbezug – Schick im Auto

Passgenau für viele Fahrzeugtypen sind die Jagdmotiv-Sitzschonbezüge von Mannser. Der grüne, mit Hirschmotiv bestickte Bezug ist hochwertig verarbeitet und extrem strapazierfähig. Der in Deutschland gefertigte Sitzschutz kann einfach montiert werden, ist mit Schaumstoff unterfüttert und waschmaschinenfest. Unter dem Strich also ideal für den harten Einsatz im Revier. Erhältlich im Zweierset Universal ab 99 Euro bei: Jagdfahrzeugausrüstung und Fahrzeugtechnik Mannser, Horlachen 10, 96317 Kronach, Tel. 09261-64815, www.mannser.de

