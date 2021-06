Mit dieser dreisten Aktion hat ein 28-jähriger Jäger aus Much im Rhein-Sieg-Kreis wohl nicht gerechnet, als er am Freitagmorgen in den örtlichen Wald fuhr. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann morgens gegen 6:40 Uhr sein PKW am auf einem unbefestigten Waldweg abgestellt. Als er seine Jagdausrüstung vom Rücksitz des Fahrzeugs holen wollte, griffen ihn die Unbekannten an und überwältigten den Jäger. Einer der Täter hielt den 28-Jährigen fest, der andere nahm das ungeladene Jagdgewehr an sich.

Der zweite Mann nahm die Waffe im Wert von etwa 10.000 Euro inklusive Zielfernrohr, das sich noch in einem Schutzholster befand, an sich und entwendete zudem die Jacke des Opfers. Anschließend entnahm der aktive Täter alle erforderlichen Jagddokumente und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung K17. Von einer Verfolgung der Täter sah der 28-Jährige ab. Stattdessen informierte er die Polizei.

Täter werden gesucht – Polizei aus dem Rhein-Sieg-Kreis bittet um Mithilfe

Der Jäger konnte nur eine grobe Beschreibung der Täter gegeben. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die beiden Personen sollen zwischen 25 und 40 Jahre alt und jeweils etwa 180 cm groß sein. Sie sind muskulös und trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Derenbachtal verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweis an die Polizei können über die Telefonnummer 02241 541-3421 eingereicht werden.

Quelle: Presseportal

0

0

0

0 x geteilt