Zum fünften Mal findet die „OUTDOOR 2019 jagd & natur“ in den Holstenhallen Neumünster statt und lädt vom 5. bis 7. April 2019 alle Naturfreunde ein, sich nicht nur über aktuelle Trends und neue Produkte ausführlich informieren zu lassen, sondern einen außergewöhnlichen Messebummel zu erleben.

Neben namhaften Ausstellern, und attraktiven Kaufangeboten gibt es auch zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie!

Seit vier Jahren ist die „OUTDOOR 2019 jagd & natur” die Plattform für alle interessierten Jäger aus Norddeutschland und den dänischen Kollegen von Danmarks Jaegerforbund! In Kooperation mit den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und den Kollegen vom Danmarks Jaegerforbund wird so allen Besuchern die Möglichkeit zu grenzübergreifenden Kontakten geboten. Auch für Angler gibt es auf dieser Messe eine Menge zu entdecken.

Die Messe bietet in dieser Form eine einmalige Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten über alle relevanten jagdlichen Themen in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Freuen dürfen sich Angel- und Jagdinteressierte außerdem auf die außergewöhnliche Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holsteins, die von Fachleuten erläutert wird.

So erfahren Besucher, was Gehörne und Geweihe uns über die Lebensweise ihrer Träge verraten können. Es gibt immer mehr Frauen, die einen Teil ihrer Freizeit im Revier und der Natur verbringen. Diesen Trend greift Huberta-Jagd mit dem beliebten Jägerinnen-Stammtisch auf, der bereits im letzten Jahr nicht nur bei vielen weiblichen Besuchern großen Anklang fand.

Die wichtigsten Neuheiten auf einen Blick

Viele Jäger schätzen die „OUTDOOR 2019 jagd & natur” unter anderem, weil dort nicht nur die neuesten Waffen und Optiken der Markenhersteller präsentiert werden, sondern diese auch auf der ersten Publikumsmesse im Jahr von Jägern und Naturinteressierten gekauft werden können!

Besucher dürfen namhafte Firmen wie Blaser, Browning, Deerhunter, Leica, Mauser, Sauer, Swarovski, Waffen-Schrum, Frankonia, Waffen Johannsen, Shooter King, Minox und viele weitere Top-Marken erwarten.

Die „OUTDOOR 2019 jagd & natur” – das Event für Groß und Klein!

Neben attraktiven Kaufangeboten und tollen Produkten wird gerade für Familien in den Holstenhallen Neumünster viel geboten. Egal, ob sich Besucher am 4-seitigen Kletterturm oder beim Bungee Run amüsieren möchten – Spaß ist für die ganze Familie garantiert! In Zusammenarbeit mit dem Landessportverband Schleswig-Holsteins hat die „OUTDOOR 2019 jagd & natur” viele dieser Bewegungsspiele organisiert.

Während sich die einen fürs jagdliche und sportliche Bogenschießen begeistern, können sich andere zum Beispiel über die ideenreiche Zubereitung von Fisch und Wild informieren. Hauswirtschaftslehrerinnen der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holsteins kochen direkt vor Ort köstliche Leckereien aus Reh, Hase, Hecht und Dorsch.

Fakten zur „OUTDOOR 2019 jagd & natur”

Anbindung & Öffnungszeiten:

Die Holstenhallen liegen zentral und verkehrsgünstig an der Autobahn A7 im Herzen Schleswig-Holsteins in Neumünster.

Die Messe ist vom 5. bis 7. April 2019 täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Eintrittspreise:

Tageskarten kosten 6 Euro

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holsteins, Hamburgs und Mecklenburg-Vorpommerns sowie des Landessportfischerverbandes Schleswig-Holstein und des dänischen Jagdverbandes erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte.

Weitere Details zur fünften „OUTDOOR 2019 jagd & natur” findet Ihr im Netz unter: www.outdoor-holstenhallen.com