Ein Jahr FRANKONIA Flagship-Store: Große Jubiläumsfeier in allen Filialen

FRANKONIA feiert das einjährige Bestehen seines Flagship-Stores in Rottendorf bei Würzburg. Kunden können sich bei dem besonderen Ereignis unter anderem auf zahlreiche Jubiläumsangebote freuen.

Mit dem Flagship-Store eröffnete FRANKONIA Ende September 2023 seine bisher größte Filiale in Rottendorf bei Würzburg. Seither haben fast 90.000 Besucher den Weg in den Store am Autobahnkreuz A3/A7 gefunden. Zum einjährigen Bestehen lädt das unterfränkische Traditionsunternehmen herzlich ein, dieses besondere Ereignis mitzufeiern. Kunden können sich auf zahlreiche Jubiläumsangebote, Catering vor Ort sowie ein individuelles Rahmenprogramm in allen Filialen bundesweit freuen.

Vom 21.09. bis 28.09.2024 finden die Feierlichkeiten im Flagship-Store in Rottendorf statt. In allen anderen 24 Filialen wird vom 26.09. bis 28.09.2024 mitgefeiert.

Während der Jubiläumswoche im Flagship-Store profitieren Kunden von weiteren attraktiven Vorteilen, Komplettangeboten und kulinarischen Highlights. Das neue Ladenkonzept in Rottendorf bietet seinen Kunden auf über 2.500 Quadratmetern nicht nur Produkte an. Die FRANKONIA Academy im Untergeschoss rundet das Einkaufserlebnis mit Full-HD-Schießkino, Schießröhre, Seminarräumen und Weiterbildungsmöglichkeiten facettenreich ab.

Weitere Informationen zu den Feierlichkeiten finden Sie unter frankonia.de.