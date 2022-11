Gas-Klappgrill JONES von Burnhard: Grillen, egal wo!

Der Gas-Klappgrill JONES von Burnhard macht Grillen im Freien so leicht – und so gut! – wie nie zuvor. Mit einem Gewicht von nur 7,3 kg (mit Deckel) ist JONES der leichteste Gasgrill der Welt. Dabei performt er genau wie ein Großer: Bei zugeklapptem Deckel liefern 2 stufenlos regulierbare 3,2 kW-Gasbrenner bis zu 500°C. Dank des innovativen FitnFire-Systems lässt sich der JONES dabei in kürzester Zeit aufbauen – eine Minute, mehr ist nicht nötig! Das Aufheizen dauert dann nur weniger als fünf Minuten, und schon kann es losgehen!

Nicht nur zum Jagen ist der JONES von Burnhard ein idealer Begleiter. Auch für einen Ausflug, beim Camping oder einer längeren Tour mit dem Van ist dieser Grill die optimale Wahl. Durch seine kompakten Maße kann man den Grill aus Edelstahl überall unterbringen und in der mitgelieferten 2-in-1-Tasche sogar wie einen Rucksack tragen. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Multitool, mit dem sich der Grillrost leicht bedienen und reinigen lässt. Außerdem ist er auch für die Spülmaschine geeignet.

Gas-Klappgrill JONES von Burnhard

Technische Daten:

Maße: 43 x 32 x 8,5 cm

Gewicht: 5,7 kg (ohne Deckel) / 7,3 kg (mit Deckel)

gefertigt aus 2VA-Edelstahl

2 stufenlose 3,2 kW-Gasbrenner; Gesamtleistung 500°C

FitnFire-System ermöglicht schnelles Aufheizen

Preis: 299,00 Euro (kostenloser Versand)

Mehr Infos: burnhard.de

Lieferumfang:

Grillgestell

Fettauffangschale

Stabbrenner inkl. Gasschlauch mit Ventil, 2 Stück

Flammenverteiler, 2 Stück

Multitool

Grillroste, 2 Stück

Deckel

Aufbewahrungstasche