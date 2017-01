Steile Berge, tiefe Seen, Schlammwüsten, Kiesgrube oder Heidesand: sollte Ihr Revier eine oder am besten alle diese Herausforderungen an Ihr Revierfahrzeug stellen – Der Tinger Track ist die Lösung!

Der in Russland entwickelte und produzierte Tinger Track ist ein Tausendsassa der Fortbewegung und wohl eines der vielseitigsten Spielzeuge ATV (All Terrain Vehicle) auf dem Markt.

Das gerade so 1,26 Meter hohe und drei Meter lange ATV bringt 950 Kilogramm auf die Waage, wovon der Großteil auf den Dreizylinder-Benzinmotor mit bis zu 68 PS im Heck entfällt.

Die vom chinesischen Hersteller Chery gebaute 812 Kubikzentimeter-Maschine, bringt den Rückegassen-Panzer auf Touren. Dank des stufenlosen Getriebes, schiebt der Tinger seine bis zu fünf Passagiere so gut wie jede Steigung hinauf und überrollt so ziemlich jedes Hindernis.

