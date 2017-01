Jagd in Schottland – Die Ergebnisse der JÄGER Testreise 2016

Auf die Probe gestellt – Leser testen neueste Produkte bei der Jagd in Schottland.

Einmal im Jahr tauschen wir die Rollen. Statt unsere Fachautoren über die verschiedenen Produkte urteilen zu lassen, ließen wir wie jedes Jahr sechs JÄGER-Leser in den schottischen Highlands Waffe, Jagdoptik und vieles mehr erproben.

Nun bereits zum siebten Mal reisten sechs JÄGER-Leser nach Schottland, um hier in den rauen Highlands Produkte auf Herz und Nieren zu testen. Im Juli- JÄGER suchten wir nach Freiwilligen, die mit uns nach Schottland reisen. Und nach einem lehrreichen Vorbereitungstreffen war es am 7. November endlich soweit.

Ankunft in Glasgow zur Jagd in Schottland

Zusammen mit unserem Schießtrainer Hermann Rosenberg trafen wir unsere Leser-Tester am Flughafen in Glasgow. Mit aufgeregter Vorfreude ging es dann mit dem Auto quer durch die Highlands zur Halbinsel Ardnamurchan an die schottische Westküste.

Nach einer kurzen Eingewöhnung verbrachte die Gruppe den ersten Tag auf dem neu angelegten Schießstand und trainierte Schüsse auf Distanzen bis 300 Meter. Hier konnte auch die Bekleidung das erste Mal zeigen, was sie kann.

Das Wetter spielte mit

Regen und Wind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt forderten deren Isolierwirkung.

Die folgenden vier Tage wurden etwas freundlicher und milder. Zwar blieb es keinen Tag komplett trocken, aber das hätte in Schottland auch niemand erwartet.

In kleinen Gruppen ging es zusammen mit den örtlichen Stalkern täglich in verschiedene Revierteile, die auch den Testern körperlich einiges abverlangten.

Jagd in Schottland – Atemberaubende Landschaft

Doch die atemberaubende Landschaft und der Jagderfolg entschädigten für all die Strapazen. So konnten unsere Tester insgesamt 26 Stück Rotkahlwild erlegen.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie unsere Leser- Tester die Produkte im Einsatz bewertet haben. Schlecht wurde hierbei kein einziges Erzeugnis bewertet.

Testsieger mit der höchsten prozentualen Bewertung wurde das EL- Range von Swarovski Optik. Mit 99 Prozent kann man hier wirklich von Begeisterung sprechen.

Doch schauen Sie selbst!

1 2 3 Weiter