Zielfernrohre von MINOX – Serien-Erfolg mit der RS-6 Linie

Mit der neuen Zielfernrohrlinie RS-6 schließt MINOX nahtlos an die gelungene Einführung der RS-4 Serie im vergangenen Jahr an. „Made in Germany“.

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Das bietet die neue RS-6 Serie über alle Modelle hinweg. Der 6-fache Zoom garantiert einen besonders großen Vergrößerungsbereich. In Kombination mit einem sehr komfortablen Einblickverhalten, hat der Jäger das gesamte Jagdgeschehen jederzeit schnell und vollständig im Blick. Weiteres Plus: Die MINOX High-Contrast-Optik mit über 90% Transmission ermöglicht ein schnelles und klares Ansprechen von Wild.

Eine zeitgesteuerte Abschaltautomatik der Absehenbeleuchtung schont die Batteriereserven und sorgt durch den integrierten Neigungssensor dafür, dass die Zieloptik immer sofort erneut einsatzbereit ist. Dabei ist der feine Fiberoptik-Leuchtpunkt der Zielfernrohre in 10 Stufen dimmbar. Ob bei Nacht, in der Dämmerung oder bei hellem Tageslicht – der Leuchtpunkt kann stets ideal an die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden. Dank eines haptischen Schalters lässt sich der Leuchtpunkt schnell und einfach einstellen.

Jedes Zielfernrohr bietet dem Jäger die Flexibilität für unterschiedliche jagdliche Situationen optimal gerüstet zu sein. Außerdem wurden alle Modelle der RS-6 Serie mit Vorsatzoptik getestet und zeichnen sich durch eine hohe Belastungsfähigkeit und Schussfestigkeit aus. In Verbindung mit einem vorragenden Service und einer Garantie von zehn Jahren überzeugt die RS-6 Serie nicht nur durch sein modernes und elegantes Design, sondern auch durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis. Made in Germany.

MINOX RS-6 1-6×24

Das RS-6 1-6×24 ist der ideale Begleiter für dynamische Jagdsituationen, insbesondere bei Bewegungsjagden. Mit einem großen Sehfeld von 40 Metern behält der Jäger das Geschehen jederzeit im Blick.

MINOX RS-6 1.6-10×42

Das kompakte RS-6 1.6-10×42 ist ein echter Allrounder. Es bietet eine vielseitige Vergrößerung und ein großes Sehfeld, was es ideal für verschiedene Jagdsituationen macht. Ob im Wald oder auf dem Feld, bei Tag oder Nacht (in Kombination mit Vorsatzoptiken) – dieses Zielfernrohr ist für alle Bedingungen gerüstet.

MINOX RS-6 2.2-14×50

Das RS-6 2.2-14×50 ist ein zeitloser Klassiker. Mit seinem großen Objektivdurchmesser ist es ideal für die Jagd bei wenig Licht. Es bietet eine hervorragende Sicht und ist vielseitig einsetzbar, ob bei der Pirsch oder beim Ansitz.

MINOX RS-6 3-18×56 BDC

Das RS-6 3-18×56 BDC ist der Spezialist für weite Distanzen und anspruchsvolle Lichtverhältnisse. Mit einer 18-fachen Vergrößerung ermöglicht es das Ansprechen des Wildes auch auf große Entfernungen. Der große Objektivdurchmesser sorgt für eine optimale Lichtausbeute und ist ideal für die Dämmerungsjagd.

Für alle RS-6 Modelle kann zusätzlich ein Ballistikturm erworben werden.

Die vier neuen Serienstars von MINOX sind ab März im Handel verfügbar:

RS-6 1-6×24 UVP 1.300 € (mit Schiene 1.330 €)

RS-6 1-6×24 ret. 54 UVP 1.300 € (mit Schiene 1.330 €)

RS-6 1.6-10×42 UVP 1.500 € (mit Schiene 1.530 €)

RS-6 2.2-14×50 UVP 1.550 € (mit Schiene 1.580 €)

RS-6 3-18×56 BDC UVP 1.600 € (mit Schiene 1.630 €)