RWS Angebot: Cashback für Jungjäger geht in die Verlängerung

Die unter dem Motto „RWS gibt Jungjägern ZUSCHUSS!“ gestartete Aktion der renommierte Premium-Munitionsmarke, geht in die Verlängerung!

Wer bisher nicht teilgenommen hat oder teilnehmen konnte, hat nun noch das gesamte Jahr 2026 die Möglichkeit dazu.

Wie funktioniert die Cashback-Aktion?

Teilnehmen kann jeder, der sich als „Jungjäger“ in Deutschland ausweist, den Jagdschein seit maximal 6 Monaten besitzt und einen gültigen Kaufbeleg für RWS Jagdbüchsenmunition über die Website einreicht.

Dabei gibt es folgende Cahsback-Beträge direkt aufs Konto der teilnehmenden Jungjäger zurück:

10€ für den Kauf von 1 Packung (= 20 Schuss) Jagdbüchsenpatronen

30€ für den Kauf von mindestens 2 Packungen (= mind. 40 Schuss) Jagdbüchsenpatronen

Direkt teilnehmen sowie alle Infos finden Sie hier.

Die Munition zählt: Qualitätsmarke RWS

Die Marke RWS entstand 1886 aus den Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-Fabriken und ist eine eingetragene Marke der heutigen RWS GmbH, einem Mitglied der Beretta Holding Group. Weltweit schätzen anspruchsvolle Jägerinnen und Jäger sowie ambitionierte Athleten die hohe Qualität „Made in Germany“ aus Fürth. Die Marke ist europäischer Marktführer für Jagdmunition und entwickelt, produziert und vertreibt Büchsen- und Randfeuermunition sowie Luftgewehrkugeln weltweit.