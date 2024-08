Gewehr im Porträt: die R8 Intuition im Praxistest

Edel, durchdacht und robust. Optisch und technisch eine einwandfreie Komposition. Doch was kann die Damenbüchse aus dem Hause BLASER im Revier? Wir haben den Praxistest gemacht und stellen Ihnen die Ergebnisse vor.

Ein Gewehr für alle Lebenslagen

Heute geht es in weiblicher Begleitung ins Revier. Auf dem Rücksitz des Revierfahrzeuges liegt die Blaser R8 Intuition, neben mir sitzt Rauhaarteckelhündin Helga. Es ist Anfang Mai und bereits auf dem Schießstand machte die neue R8 einen guten Eindruck, der sich später im Revier noch bestätigen sollte. Heute ist Rehwetter, denke ich mir. Nieselregen am Vormittag, sattes Buchengrün und seit einer halben Stunde blinzelt die Sonne hinter den Wolken hervor. Ich stelle das Auto ab, schultere die Blaser Intuition, nehme Helga an die Pirschleine und mache mich auf den Weg ins satte Grün. Nach einer Viertelstunde erreiche ich meinen Sitz. Ein Drückjagdbock, gut getarnt im Altholz an einer Feldkante. Nach einer Weile zieht eine hochtragende Ricke auf dem Weg zum Äsen an meinem Sitz vorbei, aufs Feld. Ein schöner Anblick. Bereits wenige Minuten später regt sich wieder etwas in der Naturverjüngung. Ein Jährling scheint einen ähnlichen Plan wie die Ricke zu haben und folgt dem Wechsel. Ich lasse ihn näher herankommen und warte, bis ich ausreichend Kugelfang habe. Ich spanne und erhöhe den Druck auf den Abzug. Der Schuss bricht, ich repetiere und sehe, wie der Bock nach wenigen Metern zusammenbricht. Neben mir eine zitternde Teckelhündin. Ich streichle sie und freue mich über das erste Jagderlebnis mit der neuen Waffe. Noch ahnte ich nicht, was der Abend noch für mich bereithalten sollte.

Alles oder nichts!

Noch gut eine halbe Stunde habe ich Büchsenlicht. Die letzten Minuten vergehen schnell, schon sind es nur mehr 5 Minuten, die mir bleiben. Der Wind ist heute kein zuverlässiger Mitspieler und steht nun direkt in Richtung Naturverjüngung. Ich baume ab und pirsche in Richtung Auto, um den Rehbock zu bergen. Plötzlich bleibt der Dackel ruckartig stehen. Auch ich vernehme ein leises Knacken und greife zu meiner Wärmebildkamera. Da, Sauen!

Doch dann: keine Sauen mehr!

Helga ist deutlich enttäuscht. Doch so schnell geben wir nicht auf. Ich vermute das Ziel der Rotte und beschließe, ihnen den Weg abzuschneiden, während die Lichtverhältnisse immer schwieriger werden. Und tatsächlich, nach ein paar Metern habe ich die Rotte mit der Wärmebildkamera wiedergefunden. Sie nehmen den altbekannten Wechsel. Ich positioniere meinen Zielstock. Leise gleitet der Spannschieber nach vorn, die Rotte zieht nun parallel zu mir Richtung Feld.

Dackelnase

Nun geht alles ganz schnell. Ich spreche die zweite Sau als männlichen Überläufer an und wenige Millisekunden später bricht der Schuss. Die Sauen erhöhen ihr Tempo und sind genauso schnell verschwunden, wie sie gekommen sind. Auch durch die Wärmebildkamera ist keine Wärmequelle mehr sichtbar. Mittlerweile ist es nahezu dunkel und ich freue mich, die kleine Dackeldame an meiner Seite zu wissen, die mit ihrer Spürnase dann zuverlässig einschreitet, wenn uns unsere menschlichen Sinne im Stich lassen. Ich gehe zum Anschuss. Helga liegt bereits im Riemen und nach zwanzig Metern stehen wir neben dem jungen Keiler und freuen uns riesig. Was für eine Premiere mit der neuen Waffe.

Technische Expertise

Die R8 Intuition ist ein Geradezugrepetierer mit dem bekannten Radialbundverschluss, die Waffe wurde in dieser Ausführung allerdings speziell für die Bedürfnisse jagender Damen konzipiert. Mit den bekannten Features wie der herausnehmbaren Abzugsgruppe, dem geradlinigen und schnellen Repetiervorgang und der Handspannung.

Um die Waffe an die Bedürfnisse einer Frau anzupassen, wurde der Schaft verändert. Der Pistolengriff ist wesentlich schlanker, so dass auch kleine Hände guten Halt am Pistolengriff finden. Der Hinterschaft ist mit 350mm Monte-Carlo-Schaftform optimal für die meisten Frauen gestaltet. Ein Schaft in Holzklasse 4 und ein schwarzer Vorderschaftabschluss runden das edle Gesamtbild ab. Sonst verfügt die Intuition über alle anderen Vorzüge, die man von einer R8 kennt. Für eine solche Waffe eignen sich natürlich hervorragend kleinere Kaliber wie z. B eine .308 Win. oder 6,5 Creedmoor. Eine Option, den Lauf und somit das Kaliber zu wechseln, besteht ebenfalls. Der Abzug bricht absolut trocken und ohne Vorweg bei 750 Gramm. Die perfekte Waffe für alle Lebenslagen.