Sauer 505 und Sauer 101 Fieldshoot – Neuheiten auf dem Gewehr-Markt

Pünktlich zur größten Jagdmesse Europas, der Jagd & Hund in Dortmund, berichtet J.P. Sauer & Sohn über Neuheiten aus dem eigenen Hause. Neben der neuen Silence Variante der Sauer 505 kommt auch die Sauer 101 Fieldshoot auf den Markt.

PUNKTLANDUNG IN ERGONOMIE UND PRÄZISION – Sauer 101 Fieldshoot

Schießstand oder Raubwildjagd: Die neue S 101 Fieldshoot punktet konsequent, wenn maximale Ruhe im Ziel gefragt ist. Äußerlich überzeugt die Büchse mit einem grauen Schichtholz-Schaft, der optimal auf die Bedürfnisse des Schützen angepasst werden kann. Darüber hinaus verleiht der 560 mm lange und an der Mündung 19 mm starke Präzisionslauf der Sauer 101 Fieldshoot die nötige Ruhe für lange Serien und weite Schüsse. Für den absoluten Korrosionsschutz sorgt die DLC-Beschichtung auf Lauf und Gehäuse. Die Sauer 101 Fieldshoot ist die perfekte Büchse für Jäger, die besonders hohe Anforderungen an Präzision und Ergonomie haben.

Die Sauer 101 Fieldshoot ist ab sofort in folgenden Kalibern bestellbar:

6XC, 6,5 Creedmoor, 6,5×55 SE, .308 Win., 8,5×55 Blaser

PERFEKT IN BALANCE – Die Sauer 505 ab jetzt auch als Silence-Variante

Die Sauer 505 Silence mit Integralschalldämpfer ist prädestiniert für die Jagd in Bewegung und überlegen auf der Nachtjagd mit Vorsatzgerät. Mit einer Dämpfungsleistung von bis zu 28 dB schützt sie nicht nur das Gehör des Jägers und seines Vierbeiners, sondern bietet aufgrund der gleichmäßigen Gewichtsverteilung auch eine herausragende Balance. Das stufenlose Design des Integralschalldämpfers sorgt zudem dafür, dass kein störendes Objekt an der Laufmündung im Blickfeld der Zieloptik ist und verhindert das Hängenbleiben an Gebüsch oder der Ansitzeinrichtung.

Angeboten wird die Sauer 505 Silence in den Holz-Ausführungen ErgoLux und ErgoCompact sowie mit der Carbon-Ausführung Synchro XT und kommt serienmäßig mit der DLC-Oberflächenbeschichtung auf Lauf und Gehäuse.

Folgende Kaliber sind erhältlich:

.308 Win., .30-06 Spring., 8×57 IS, 9,3×62, 8,5×55 Blaser.