Die Entenjagd ist Dank EU-Recht nur noch bleifrei möglich. HERBERT SCHRÖDER, der „Wildmeister von Wacken“ hat die unterschiedlichen Patronen für uns auf den Prüfstand geschickt.

Bei unserem Munitionstest hieß es, gleiche realitätsnahe Bedingungen für alle Kandidaten zu schaffen. Der Versuchsaufbau gestaltet sich recht simpel:

Die Entfernung sind 30 Meter, eine Anschussscheibe wird genutzt, um die Deckung zu überprüfen und der Clou an diesem Test: Wir wollten wissen, wie es um die Durchschlagskraft der Laborierungen bestellt ist. Der Choke 1/2.

Wir wollten zusätzlich die Eindringtiefe der Schrote dokumentieren. Zu diesem Zweck befestigten wir in der Scheibenmitte jeweils zwei 2 Zentimeter starke Scheiben eines Blocks ballistischer Seife in Größe des Thorax einer Ente. So wurde neben der Deckung auch die Tiefenwirkung beurteilt.

FOB Sweet Copper

Die erste getestete Munition ist eine FOB Patrone, die sich als bleifreie Alternative 3,25mm starker Kupferschrote bedient. Mit 34g. liegt die Vorlage in etwa bei der der gängigen Bleilaborierungen. Meist bewegt man sich auch hier zwischen 32 und 36 Gramm. Was sich dann beim Schuss auf 30m zeigte war, dass die Schrote in ausreichender Zahl auf dem Pappkameraden „Ente“ ankamen und auch den ersten Seifenblock durchschlugen, bevor sie in der Mitte des Zweiten stecken blieben. Auch die Deckung der kupfernen Garbe überzeugt. Die Wirkung war gut, jedoch wies die Garbe auf dem selbstgedruckten Papyruserperl doch kleinere Lücken auf. Absolut tödlich und, wenn man den Preis einmal außer Acht lässt, eine der besten bleifreien Optionen am Markt.

Preis: 53,60 Euro.

4/5 Sterne

Rottweil FE-LOAD HP

Die FE-Load HP kommt mit stattlichen 36g daher und greift auf unterschiedliche Größen von Weicheisenschroten zurück.

Neben genügend Energieabgabe im Ziel verspricht sich der Hersteller hier auch eine bessere Deckung. Auch hier war die Wirkung auf die ballistische Seife gut. Der erste Block wurde durchschlagen, die Schrote verließen den Zweiten sogar. Sofern man von Kavernen sprechen möchte, war hier ein regelrechter kleiner Wundkanal in der „Ente“ festzustellen, was für eine entsprechende Gewebezerstörung und damit umgesetzte Energie und damit Wirkung im beschossenen Stück spricht. Die Deckung war in Ordnung.

Preis: 10,29 Euro

2/5 Sterne

Steel Game

Weiterer Kandidat für den Test war die Rottweil Steel Game. Diese Laborierung setzt auf eine einheitliche Schrotgröße von 3mm und kommt mit einer leichteren Vorlage von 32g aus. Was hier auffiel ist, dass zwar die Streuung okay ist, allerdings auch hier die Schrotgarbe deutliche Lücken aufweist. Die Durchschlagskraft reichte durch das erste, allerdings steckten die Schrote dann im dahinterliegenden zweiten Stück Seifenblock. Wenngleich gut Tiefenwirkung vorhanden ist, liegt die Wirkung etwas hinter der der anderer Kandidaten.

Preis: 17,00 Euro

3/5 Sterne

Dual Steel

Zwei Geschossmaterialien werden bei der B+P Dual Steel kombiniert. Die mit 28g recht leichte Vorlage setzt sich aus Zink und Weicheisenschroten No. 4+3 zusammen (3,1mm Zinc + 3,3mm Steel). Auch hier der Gedanke, die Vorteile der beiden Materialien zu kombinieren. Die Ente auf der Anschussscheibe zeigte leider Löcher und Verdichtungen, was in Anbetracht der kleinen Schrotgröße homogener hätte ausfallen können.

Preis: 16,49 Euro

3/5 Sternen

ECO Steel

Der nächste Kandidat, die GB ECO Steel in 12/70 32g. 3,25mm, lieferte gute Deckung, allerdings auch kein ganz homogenes Schussbild. Die Wirkung der 3,25mm starken Schrote auf die ballistische Seife war erwartungsgemäß stark. Große Einschusslöcher und eine entsprechende Durchschlagskraft machten dies deutlich. Hier stellt sich auch die Frage, ob man eine stärkere Schrotgröße oder eben doch die bessere Deckung bevorzugt.

Preis: 18,99 Euro

2/5 Sternen

MG2 Tungsten

Der Redaktionsliebling mit umwerfender Wirkung und bleigleichen Eigenschaften ist natürlich eine Patrone mit Tungstenschroten. Die B+P MG2 Tungsten GC 12/70 35g. 2,7mm liefert eine satte, homogene Schrotgarbe mit guter Deckung und darüber hinaus noch eine starke Durchschlagskraft bis durch die zweite Blockhälfte.

Wie sollte es anders sein, Wolfram hat annähernd dieselben Eigenschaften wie Blei, das heißt auch die Zielballistische Wirkung konnte im Test vollumfänglich überzeugen.

Einziger Wehrmutstropfen ist beim viel gepriesenen Wolfram leider der Preis. Wer die bleifreien Edelschrote bei der Jagd auf die Ente verschießen möchte, muss tief in die Tasche greifen, was bei großen Strecken nicht darstellbar ist.

Preis: 49,99 Euro

5/5 Sternen