PUSH & GO: Gewehrriemen abnehmen auf Knopfdruck

Riemen ja oder nein? Mit dem praktischen Schnellverschluss von HALDER lässt sich der Riemenbügel von Jagd- und Sportwaffen einfach und geräuschlos entfernen.

Ansitz, Drückjagd, sportlicher Wettkampf oder Waffenreinigung: Jeder Jäger kennt Situationen, in denen der Gewehrriemen stört oder sogar zum Sicherheitsrisiko wird. Schnell verhakt sich der baumelnde Riemen und verhindert so einen sauberen Anschlag, viele Futterale bieten beim Transport nicht ausreichend Platz und die DJV-Schießstandordnung schreibt das Abnehmen des Gewehrriemens vor. Insbesondere bei Kälte, im Dunkeln oder unter Zeitdruck wird die Demontage häufig zur lästigen Fingerübung.

Der Halder Riemenbügel

Ein kleines, aber feines Zubehörsind deshalb abnehmbare Riemenbügel. Damit sie in der Jagdpraxis eine echte Erleichterung bieten, sollte bei der Auswahl auf hochwertige Materialien und eine bedienungsfreundliche Konstruktion geachtet werden. Renommierte Waffenhersteller wie Sauer, Krieghoff und Merkel empfehlen die neuen „PUSH & GO“-Modelle von HALDER, die mit Qualität und Präzision „Made in Germany“ punkten.

Die Schnellverschlüsse aus dem Premium-Segment werden aus rostfreiem Stahl nach der bewährten Kugelsperrbolzentechnik hergestellt, so dass das Abnehmen des Riemens im wahrsten Sinne des Wortes „auf Knopfdruck“ funktioniert.

Großer Pluspunkt beim jagdlichen Einsatz: Der langlebige und zuverlässige Verschluss lässt sich absolut geräuschlos bedienen.

Auf der Messe „JAGD & HUND 2018“ in Dortmund konnten Waffenbesitzer den beliebten Riemenbügel live erleben. „Das große Interesse am Stand zeigt uns, dass wir mit PUSH & GO auf der richtigen Fährte sind“, freut sich Bernd Janner, Vertriebsleiter der Erwin Halder KG.

Die Variantenvielfalt lässt keine Wünsche offen: Bügel in verschiedenen Breiten, unbeschichtet oder schwarz verchromt, mit Aufnahmebuchsen für Holz- oder Kunststoffschäfte (auch stufenlos um 360° drehbar), ein extrakleiner Druckknopf und eine Klemmschalenlösung für schlanke Flintenschäfte – im PUSH & GO Onlineshop gibt es für jede Waffe die passende Ausführung.

Auch Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Das Nachrüsten ist unkompliziert und beim Büchsenmacher in rund einer Stunde erledigt.

Kontakt:

Erwin Halder KG

Erwin-Halder-Straße 5-9

88480 Achstetten-Bronnen

Telefon: 004973927009333

Mail: info@halder.de

PUSH & GO Onlineshop

Internet: www.push-and-go.eu