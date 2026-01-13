Wölfe in Thüringen: Neue Zahlen zeigen Höchstwert an Angriffen

Auch in Thüringen greifen Wölfe immer wieder Nutztiere an. Nun gibt es eine offizielle Übersicht für das Jahr 2025.

Wölfe in Thüringen: 56 Nutztiere gerissen

Im Jahr 2025 haben Wölfe in Thüringen in 56 bisher amtlich bestätigten Fällen Nutztiere getötet. Im vorherigen Jahr waren es nur etwa 20 Fälle. Das geht aus der Übersichtstabelle des Umweltministeriums hervor.

Thüringen zahlt Schadensersatz an Nutztierhalter

Die Wölfe griffen in den meisten Fällen Schafe und Ziegen an, aber auch andere Nutztiere fielen dem Raubtier zum Opfer. Um die Nutztierhalter zu entlasten, zahlt das Land laut WELT unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz im Falle einer Rissattacke.

Wölfe in Thüringen besetzen neue Gebiete

Mit 56 Fällen erreichen die Nutztierrisse durch Wölfe in Thüringen im vergangenen Jahr einen Höchststand. Nach Einschätzung der Experten leben derzeit mindestens 25 Wölfe fest in dem Bundesland. Ende des Jahres erklärte das Umweltministerium zusätzlich, dass es in Thüringen mittlerweile sechs Wolfsterritorien gibt – ein neues nun im Osten des Landes.

Kann der Wolf in Deutschland bald bejagt werden?

Auch nach der Herabsenkung des Schutzstatus auf EU-Ebene können Wölfe bislang nur in Ausnahmefällen entnommen werden. Dies könnte sich in Zukunft allerdings ändern. Den ein Entwurf auf Bundesebene sieht vor, dass bald ein regionales Wolfsmanagement auf Landesebene möglich wird. Das soll dann in Kraft treten, wenn ein günstiger Erhaltungszustand erreicht ist und die Tiere eine Belastung darstellen könnten. Der Bundestag muss diesen Entwurf allerdings noch verabschieden.

