Wolfsangriff? Pferde auf Weide in Redefin gerissen

Am Montag hat ein bisher nicht identifiziertes Tier offenbar mehrere Pferde in Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen. Zwei Pferde wurden bei dem Angriff verletzt, ein weiteres wurde getötet. Könnte es wieder ein Wolf gewesen sein? Auch laut Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern kann ein Wolfsangriff bislang nicht ausgeschlossen werden. Ergebnisse einer DNA-Analyse stehen bisher noch aus.

Pferde auf Weide angegriffen – war es wieder ein Wolf?

Die Pferde haben auf einer kleinen Grünfläche inklusive eines kleinen Baches an der B5 mitten in Redefin gestanden. Dort hat ein unbekanntes Tier die Herde angegriffen, wie eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern erklärt.

Aufgrund des dicken Winterfells lassen sich die Rissspuren Berichten zufolge bislang nicht eindeutig identifizieren. Wie das Landwirtschaftsministerium erklärt, könne es sich sowohl um einen Wolf als auch um einen Hund oder einen Goldschakal handeln. Die Genproben, die ein Rissgutachter von den angegriffenen Tieren genommen hat, sollen innerhalb einer Analyse nun Klarheit schaffen. Auch das tote Pferd soll noch am Mittwoch für weitere Untersuchungen an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern übergeben werden. Ein Ergebnis soll Ende der Woche bereitstehen.

Wolfsangriffe sind kein Einzelfall

Es wäre nicht der erste Fall, in dem ein Wolf ein Pferd verletzt oder sogar tötet. Erst im November gab es Berichte zu drei Wölfen, welche ein Springpferd angriffen und schlussendlich töteten. Zuvor kam es unter anderem in Cuxhaven zu einem ähnlichen Fall. Die Frage, wie man seine Tiere schützen kann, wird auch für Pferdehalter dementsprechend immer präsenter. Denn immer öfter kommt es dazu, dass Wölfe Herdenschutzzäune überspringen. Solche Fälle entfachen auch immer wieder die Diskussion um den Umgang mit dem Raubtier, dessen Schutzstatus die Berner Konvention erst kürzlich herabsetzte. Abzuwarten bleibt, ob die Regierung die Bejagung des Wolfs in Zukunft auf rechtlicher Ebene ermöglichen wird, um den Wolfsbestand auf diesem Wege zu regulieren. Bis dahin wird jeder Wolfsangriff Tierhaltern wohl weiterhin Sorgen bereiten.