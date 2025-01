Wolf verfolgt Frauen im hessischen Wald

Zwei Frauen waren eigentlich für einen entspannten Ausritt im Wald unterwegs, als sie eine beunruhigende Entdeckung machen mussten. Ein Wolf verfolgte die Reiterinnen über 20 Minuten lang, obwohl diese sich korrekt verhielten.

Wolf verfolgt Reiterinnen über 20 Minuten

Die Begegnung soll schon Ende Dezember des letzten Jahres stattgefunden sein. In einem Wald bei Greifenstein (Lahn-Dill-Kreis) in Hessen waren die zwei Reiterinnen auf einem Ausritt, als sie das Tier bemerkten. Berichten zufolge verfolgte das Raubtier die Frauen etwa 20 Minuten lang – trotz ihrer lauten Rufe, um das Tier abzuschrecken. Sie sollen mehrfach vergeblich probiert haben, das Raubtier zu verjagen.

Die beiden Frauen nahmen die beunruhigende Begegnung auf. Die Sichtung des Videos bestätigt nun, dass sie tatsächlich einem Wolf begegneten. Das Hessische Wolfszentrum analysierte die Aufnahmen nun. Greifenstein sei laut dem Zentrum eines von sechs offiziellen Wolfsterritorien, die es in Hessen gibt. Ein Wolfsterritorium wird dann ausgewiesen, wenn innerhalb eines halben Jahres ein Wolf mindestens zweimal genetisch erfasst wird. Dies soll ausschließen, dass es sich bei gesichteten Wölfen um Individuen handelt, die sich lediglich auf Durchreise befinden.

Verhalten des Tieres nicht untypisch

Grundsätzlich ist es also bekannt, dass Wölfe im Bereich Greifenstein unterwegs sind. Dennoch sind solche Situationen immer wieder angespannt. Die Frauen schilderten ihre gemischten Gefühle auch gegenüber der Hessenschau. Das Tier sei ungewöhnlich groß gewesen, auch von Angst sprachen die Reiterinnen. Laut hessischem Wolfszentrum sei das Verhalten des Raubtiers allerdings nicht ungewöhnlich. Gerade, weil die Frauen auf Pferden unterwegs waren, seien sie für den Wolf eher als unbestimmte große Gestalten erkennbar gewesen. Dadurch sei das Tier in eine Beobachtungshaltung gegangen. Für die Frauen bleibt wohl dennoch ein mulmiges Gefühl nach der Begegnung zurück.

Wie verhält man sich, wenn man einem Wolf begegnet?

Das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gibt klare Empfehlungen für das Verhalten in einer Begegnung mit einem Wolf aus. Wer einem Wolf begegnet soll Ruhe bewahren, Abstand gewinnen und sich groß machen. Ebenso lautes Rufen – wie es auch die Reiterinnen probierten – und Klatschen können helfen, einen Wolf zu vertreiben. Hektischen Davonlaufen könnte allerdings das Jagdverhalten des Raubtieres auslösen.