Wolf tötet 16 Schafe: Mehrere Besitzer betroffen

In der Westpfalz hat ein Wolf über ein Dutzend Schafe getötet. Die Risse fanden in Kusel-Altenglan, Lauterecken-Wolfstein sowie Odenbach statt. Der Umgang mit dem Vorfall ist ungewiss, denn die Halter der Schafe sollen allesamt keinen wolfssicheren Zaun installiert haben.

Wolf reißt 16 Schafe in der Westpfalz: Angriffe in mehreren Ortschaften

Immer wieder wurden in der vergangenen Woche in mehreren Orten in der Westpfalz tote Schafe entdeckt, nahe der saarländischen Grenze. Nach Angaben des Koordinationszentrums Luchs und Wolf sollen Untersuchungen ergeben haben, dass alle getöteten Tiere einem einzelnen männlichen Wolf zum Opfer fielen. Insgesamt sollen 16 Schafe gestorben sein, wie der Saarländische Rundfunk mitteilt.

Besonders bitter: Keiner der Schafshalter soll Wolfsschutzzäune für seine Weidetiere installiert haben. Die Spezialisten des Informationszentrums wollen die Betroffenen nun über mögliche Schutzmaßnahmen aufklären.

Acht Wolfsnachweise im Saarland 2026

Im Jahr 2026 gab es im Saarland bereits acht Nachweise von Wölfen. All diese Nachweise wurden laut den Daten des Umweltministeriums im Landkreis Merzig-Wadern im Westen des Bundeslandes dokumentiert. Das Ministerium sammelt kontinuierlich Daten, um die Ausbreitung vom Wolf in der Region analysieren zu können. Auf der Seite des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz heißt es, im Jahr 2025 kam es zu 12 Sichtungen.

Neben Diskussionen um die Bejagung von Wölfen in Deutschland setzen die Bundesländer vermehrt auf Herdenschutzmaßnahmen. Auch das Saarland fördert seit circa einem Jahr Maßnahmen zum Schutz von Weidetieren. Im Saarland gab es laut Ministerium bisher 42 Anträge zur Förderung. 35 dieser habe das Ministerium genehmigt, drei sind noch in Bearbeitung. Die restlichen vier Anträge habe man nicht bewilligt. Grund dafür sollen unter anderem unvollständige Unterlagen gewesen sein.

