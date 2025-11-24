Wolf in Regensburg? Mehrere Sichtungen über das Wochenende

Ist ein Wolf in Regensburg unterwegs? Gleich zwei Personen haben am vergangenen Wochenende unabhängig voneinander gemeldet, einen Wolf gesehen zu haben. Nach Auswertung der Fotos durch die Polizei schließt diese nicht aus, dass tatsächlich ein Raubtier nahe der Regenburger Stadtgrenze unterwegs ist. Nun sollen Fachleute für Klarheit sorgen.

Wolf in Regensburg: Mehrere Sichtungen in der Oberpfalz

Die Polizei in der Oberpfalz hat bereits die Fotos der möglichen Wolfssichtungen in der Nähe von Regensburg in Grafenried bei Eilsbrunn ausgewertet. Auf Anfrage von BR24 erklärte eine Sprecherin der Polizei, dass es nicht auszuschließen sei, dass tatsächlich ein Wolf auf den Bildern zu sehen ist. Bestätigen können die Beamten die Sichtung allerdings auch nicht.

Experten sollen Aufnahmen auswerten

Ein Bürger hat die Polizei am Samstag (22. November 2025) über eine mutmaßliche Wolfssichtung informiert. Er habe demnach einen Wolf in Grafenried bei Eilsbrunn gesehen und den Beamten Fotos seiner vermeintlichen Begegnung gesendet. Wie ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale der Oberpfalz erklärte, würden die Aufnahmen demzufolge nun der Abteilung „Große Beutegreifer“ beim Bayerischen Landesamt für Umwelt zur weiteren Auswertung vorgelegt.

Wolf in Regensburg? Raubtier-Sichtungen erfolgten 13 Kilometer voneinander entfernt

Unabhängig von der ersten Sichtung meldete ein weiterer Mann am Sonntag (23. November 2025) am Sonntag eine mutmaßliche Begegnung auf Facebook. Demzufolge habe er bei einer Taxifahrt bei Viehhausen einen Wolf gesehen. Die beiden Sichtungen erfolgten etwa 13 Kilometer voneinander entfernt. Es ist also nicht auszuschließen, dass es sich um das gleiche Tier handelt, wie bei der Sichtung vom Samstag.

In der Oberpfalz gibt es derzeit mehrere nachgewiesene Wolfsrudel. Diese befinden sich auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, im Hessenreuther Wald sowie im Manteler Forst.

