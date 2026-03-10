Wolf in Baden-Württemberg von der Polizei überfahren

Wildunfälle sind weiterhin die häufigste Todesursache für Wölfe in Deutschland. In Baden-Württemberg kam es nun zu einem Fall, der dennoch für Aufsehen gesorgt hat: Im Rhein-Neckar-Kreis erfasste ein Polizeiauto eines des Raubtiere.

Im Rhein-Neckar-Kreis (Baden-Württemberg) kam es auf der A5 bei Walldorf zu einem Wildunfall, bei dem ein Polizeiauto einen Wolf überfuhr. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (8. März 2026). Die Autobahnpolizei bestätigte den Unfall auf Anfrage gegenüber dem „SWR“. Das Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Frankfurt soll die genetische Analyse des Raubtiers übernehmen. Bis dahin bleibt das Tier bei der Autobahnmeisterei.

Wolf stirbt bei Wildunfall in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es nur eine kleine sesshafte Wolfspopulation. Gerade einmal vier Wölfe leben dauerhaft in dem Bundesland. Bislang gilt es als wahrscheinlich, dass es sich um ein Tier handelt, das auf Durchreise in Baden-Württemberg unterwegs war.

Das baden-württembergische Umweltministerium teilte bereits am Sonntag mit, dass der tote Wolf der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) gemeldet wurde. Die Polizei stellte demnach den Kadaver nach dem Wildunfall sicher. Auch heißt es in der Mitteilung, dass bereits sicher bestätigt werden kann, dass es sich bei dem getöteten Tier um einen Wolf handelt.

Wölfe in Baden-Württemberg: Seltene Begegnung

Trotz der geringen Wolfspopulation in Baden-Württemberg kommt es immer wieder zu Sichtungen der Raubtiere. So kam es im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis bereits im vergangenen Jahr zu Meldungen von gesichteten Wölfen. Der letzte gesicherte Nachweis im Rhein-Neckar-Kreis liegt allerdings weitaus länger zurück. Laut einer Liste des baden-württembergischen Umweltministeriums ist der letzte offizielle Nachweis inzwischen fünf Jahre her. In den vergangenen zehn Jahren gab es laut Umweltministerium Nachweise zu etwa 30 Wölfen in Baden-Württemberg. Sesshaft sind allerdings nur die wenigsten Tiere. Meist ist der Wolf auf Durchreise oder stirbt, wie in diesem Fall, bei einem Wildunfall.

