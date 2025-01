Weiterer Wolf durch Verkehrsunfall bei Ueckermünde getötet

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Ueckermünde und Hoppenwalde im Landkreis Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) zu einem Wildunfall. Bei diesem wurde ein Wolf von einem Auto erfasst. Für das Raubtier endete der Unfall tödlich.

Wolf bei Verkehrsunfall verendet

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag lief ein Wolf auf Höhe der Abfahrt Rochow plötzlich auf die Fahrbahn, so die Polizei. Dort rammte ein Auto, Berichten zufolge ein Audi, das Raubtier. Als es zu dem Unfall kam, soll es Berichten zufolge noch dunkel gewesen sein. Die 43-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Für den Wolf war der Zusammenstoß direkt tödlich. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro. Berichten zufolge verlief der Unfall für die Fahrerin ohne Verletzungen. Nach dem Unfall wurde auch der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern informiert.

Wölfe im Straßenverkehr – ein kompliziertes Thema

Insgesamt kommt es immer wieder zu Wildunfällen, bei denen Tiere durch den Aufprall verletzt oder getötet werden. Auch für den Wolf stellen Verkehrsunfälle in Deutschland die häufigste Todesursache dar.

Nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf (DBBW) ergab das Monitoringjahr 2023/2024 insgesamt 193 Totfunde von Wölfen. Davon starben 150 Tiere nach Verkehrsunfällen. Mehr als drei von vier toten Wölfen sind dementsprechend durch einen Verkehrsunfall verendet. Durch die grundsätzliche steigende Population kommt es daher auch immer häufiger zu Kollisionen mit dem Raubtier.

Unfälle, bei denen Menschen oder Tiere zu Schaden kommen, sind grundsätzlich immer tragisch. Bei dem Räuber ist das Thema allerdings besonders kompliziert. Das gilt dann, wenn ein Wolf mit einem Auto kollidiert und verletzt zurückbleibt. Da das Raubtier in Deutschland grundsätzlich als geschützt gilt, können Jäger nicht – wie bei anderen Wildtieren – entscheiden, ob das Tier erlöst werden sollte. Sie sind unsicher, wie man im Falle eines Wildunfalls mit einem verletzten Wolf umgeht? Hier können Sie mehr dazu lesen.