Schon wieder ein toter Wolf – Verursacher meldet Unfall nicht!

Am Sonntag entdeckte ein Revierpächter bei Evendorf (Niedersachsen) einen Wolf, welcher vermutlich in Folge eines Verkehrsunfalls verendet ist. Dies meldete das Polizeikommissariat Winsen am Vormittag.

Dem Revierpächter war der tote Wolf an diesem Morgen am Straßenrand aufgefallen. Sofort informierte er die örtliche Polizei, welche anschließend an der Unfallstelle auf der K30 bei Evendorf den Wolfsberater Bernard Wegner erwartete. Dieser begutachtete den verendeten Wolfsrüden, welcher direkt für zusätzliche Untersuchungen gesichert wurde. Das Tier, welches etwa ein Jahr alt gewesen sein muss, wies der Begutachtung nach typische Aufprallverletzungen auf. Diese deuten klar auf einen Verkehrsunfall hin. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Harburg nahm den Wolf inzwischen entgegen.

Toter Wolf nach Verkehrsunfall: Ein trauriger Trend

Zu solchen Meldungen, in denen Wölfe durch einen Zusammenstoß mit einem Auto verenden, kommt es immer wieder. Gerade in Niederachsen, zum Beispiel in Landkreis Celle, häufen sich die Berichte zu Wölfen, die im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen tödliche Verletzungen erleiden.

Oft finden Revierpächter oder andere Autofahrer sie direkt am Rand von Landstraßen. Mehr Meldungen zum Thema Wolf finden Sie hier.

Auch in diesem Fall wiederholt sich das traurige Detail: Einen Unfallverursacher konnten die Behörden bisher nicht ermitteln. Es ging keine Meldung bei den örtlichen Beamten ein, der Verursacher entfernte sich demnach ohne weiteres Handeln vom Unfallort. Es ist dementsprechend auch unklar, wann genau der Unfall sich ereignet hat und wie lang es nach dem Zusammenstoß dauerte, bis das Tier seinen Verletzungen erlag.

Der Fall zeigt einmal wieder, wie wichtig es ist, Wildunfälle jeglicher Art unverzüglich der Polizei zu melden. Dies gilt auch, wenn die involvierten Tiere nach einem Aufprall nicht direkt sterben und verletzt die Flucht ergreifen. Denn nur so können Zuständige die Tiere – ganz egal, ob es sich um Wolf, Fuchs oder Reh handelt, effektiv und schnellstmöglich aufspüren. Auch Wolfsberater Wegner betont dies und bittet zusätzlich darum, Sichtungen und Spuren von Wölfen unter www.wolfsmonitoring.com einzusenden.