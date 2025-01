Treibjagd endet mit Schock: Jäger finden Leichnam!

Normalerweise sind Gesellschaftsjagden ein Highlight für Jäger. Nun endete eine Treibjagd für die Teilnehmer allerdings mit einem Schock – dieser hatte mit der Jagd selbst allerdings wenig zutun.

Jäger finden Leichnam

Bei einer Treibjagd entdeckten Jäger am Samstagnachmittag bei Osnabrück einen Leichnam. Gegen 16:00 fanden die Jäger Berichten zufolge den männlichen Leichnam in einem Waldstück am Werscher Berg / Wellbruch in Bissendorf. Sofort alarmierten sie die Polizei, welche allerdings weder Hinweise zu den Todesumständen noch zur Identität der verstorbenen Person machen konnte.

Treibjagd endet in polizeilichen Ermittlungen

Aufgrund dieser Umstände ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion an. Der Leichnam soll Untersuchungen nach mehrere Monate am Fundort gelegen haben, bevor die Jäger ihn bei der Treibjagd entdeckten. Hinweise auf Gewalteinwirkung als Todessache konnte die Obduktion wiederum nicht feststellen. Nun hat die Polizei Melle die Ermittlungen übernommen. Primäres Ziel ist es, die Identität des Verstorbenen aufzuklären. Dafür setzt die Polizeiinspektion unter anderem auf den Abgleich mit Vermisstenfällen sowie Zeugenaussagen.

Polizei sucht nach Zeugen

Dementsprechend bittet die Polizei Menschen, die Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Weitere Informationen wird die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen bekannt geben.