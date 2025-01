Tödlicher Wildunfall: Kollision mit Reh endet für Wiener mit dem Tod

Wildunfälle sind vor allem dann tragisch, wenn Tier und Mensch dabei zu schaden kommen. Ein Wildunfall in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) endete am Freitagnachmittag für einen 72 Jahre alten Wiener tödlich.

Wildunfall endet für 73-Jährigen tödlich

Der Wildunfall ereignete sich auf der Südost Autobahn A3 südlich von Wien. Dort kollidierte ein LKW mit dem abgestellten Auto des 73-jährigen, was schlussendlich zu seinem Tod führte. In Folge des tragischen Unfalls war die Richtungsfahrbahn Wien auf der A3 mehr als fünf Stunden lang gesperrt. Laut Landespolizeidirektion Burgenland war der Mann gerade mit seinem Auto in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als er auf der Fahrbahn mit einem Reh kollidierte. Der 73-Jährige hielt nach dem Aufprall am ersten Fahrstreifen an und stieg aus, um nach dem Reh zu sehen – dieses war zu diesem Zeitpunkt bereits verendet. Nur wenige Augenblicke später erfasste ein Sattelkraftfahrzeug das stehende Fahrzeug des Mannes., welches dadurch direkt gegen den Mann selbst geschleudert wurde. Der Wiener, der auf dem Weg zu dem toten Wild war, hatte laut Polizei keine Chance mehr, seinem eigenen PKW auszuweichen.

Wildunfall führt zu stundenlanger Vollsperrung

Nach dem Aufprall kam der Mann den Angaben der Beamten zufolge unmittelbar unter dem Frontteil seines PKWs zu liegen. Schnell waren Ersthelfer vor Ort, ebenso kamen zügig der Notarzt sowie Sanitäter dazu. Der 72-jährige Mann erlag seinen Verletzungen allerdings noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Lenker des Sattelkraftfahrzeugs blieb durch die Kollision unverletzt.

Die Folgen von dem Wildunfall waren auch viele Stunden später noch zu spüren. Wegen der Unfallaufnahme war die A3 in Fahrtrichtung Wien von 14.50 Uhr bis 20.10 Uhr voll gesperrt. Die Fahrzeugbergung führte die Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt durch. In der Zeit der Vollsperrung wurde ebenfalls das verendete Rehwild geborgen.

Wildunfälle in Österreich: Viele Kollisionen, Selten tödlich

In Österreich ereignen sich im Schnitt etwa 73.000 Wildunfälle jährlich. Das entspricht etwa acht Wildunfällen pro Stunde. In 55% der Fälle kollidieren PKWs mit Rehen. Dass ein solcher Wildunfall allerdings tödlich enden, ist glücklicherweise im Vergleich eher selten: In den letzten fünf Jahren wurden in Österreich insgesamt 1.586 Personen bei Wildunfällen verletzt und sechs Menschen getötet.

0

0

0

0 x geteilt