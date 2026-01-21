Schwerer Wildunfall auf A2: Mehrere Wildschweine auf der StraÃŸe

Auf der A2 bei Dortmund kam es in der Nacht zu Sonntag (18. Januar 2025) zu einem schweren Wildunfall, der den Verkehr auf der Autobahn lahmlegt. Der Grund: Eine Rotte Wildschweine, die durch Kollisionen umkamen.

Schwerer Unfall auf A2 bei Dortmund: Mehrere Wildschweine auf der Straße mit Autos kollidiert

Laut Polizei waren bei dem schweren Wildunfall auf der A2 bei Dortmund mindestens 5 Wildschweine auf der Fahrbahn unterwegs. Den Berichten von Augenzeugen zufolge befanden sich die Tiere auf allen drei Fahrspuren, Ausweichen sei demnach quasi unmöglich gewesen. Infolgedessen kam es zu den schweren Kollisionen. Dabei waren zwei Autos beteiligt, von denen eines zu brennen begann. Gegenüber dem WDR bestätigte die Polizei, dass eine Person bei dem Unfall leicht verletzt wurde.

Wildschweine sterben auf Fahrbahn: Jäger muss nach Wildunfall auf A2 handeln

Vor Ort zeichnete sich ein makabres Bild ab: Teile der getöteten Wildschweine lagen über mehrere hundert Meter an der Fahrbahn entlang. Die Straße war über eine Stunde wegen Reinigungsarbeiten in Richtung Oberhausen gesperrt.

Nach dem Unfall floh ein Wildschwein, welches bei der Kollision erfasst, aber nicht getötet wurde. Es hielt sich allerdings weiterhin in der Nähe der A2 auf. Aufgrund der Verletzungen und der Tatsache, dass das Tier erneut auf die Fahrbahn laufen könnte, entschied sich ein Jäger dazu, das Tier zu erschießen.

