Raubtier in Altenahr? Fall um Raubkatze aufgeklärt

In der vergangenen Woche sorgte die Aufnahme eines Jägers für Schlagzeilen. Unweit der Grenze von NRW zu Rheinland-Pfalz fotografierte ein Jäger ein Tier. Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen seines Gerätes ließen darauf schließen, dass es sich möglicherweise um eine Raubkatze handelt. Der Kreis mahnte zur Vorsicht in den Wäldern der Gemeinde Altenahr. Nun gibt es wohl Klarheit in dem Fall: Statt einer gefährlichen Raubkatze, ist anscheinend eine buschige Hauskatze auf den Aufnahmen zu sehen.

Mysteriöses Raubtier in Altenahr nahe der Grenze zu NRW gesichtet

Die Aufnahme machte der Jäger am vergangenen Dienstagabend (11. November 2025) von einem Hochsitz aus. Dieser befindet sich in einem Wald bei Kalenborn Kalenborn in Rheinland-Pfalz, an der Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis in NRW. Kalenborn gehört zur Verbandsgemeinde Altenahr. Laut dieser sei die Identität des Tieres mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Jägers nicht eindeutig feststellbar.

Nach der Entdeckung hat die Verbandsgemeinde Altenahr daher einen Fährtensucher beauftragt, um die Situation sorgfältig prüfen zu können. Die Expertise des Suchers sollte dabei helfen, aufzuklären, ob sich wirklich eine Raubkatze in den Wäldern rund um Altenahr herumtreibt.

Raubkatze? Hauskatze? Fall um mysteriöses Tier in Altenahr geklärt

Inzwischen soll es offenbar Klarheit in der Sache geben. Vermutlich handelte es sich bei dem gesichteten Tier nicht um eine möglicherweise gefährliche Großkatze. Stattdessen soll es sich um eine Hauskatze der Rasse „Maine Coon“ handeln. Das teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Dominik Gieler (CDU), am Donnerstag (13. November 2025) gegenüber dem WDR mit.

Mysteriöses Tier entpuppt sich als Maine Coon

Demnach soll eine Maine Coon vor etwa vier Wochen bei einem Umzug ihrer Familie von Hannover ins Saarland entwischt sein. Sie könnte sich auf den Weg in ihre ursprüngliche Heimat in Niedersachsen begeben haben. Die Halterin meldete sich, nachdem sie die Berichterstattung rund um die vermeintliche Großkatze mitbekam. Die Maine Coon kann über einen Meter lang werden und damit, besonders auf Fotoaufnahmen minderer Qualität, sehr wohl wie eine Großkatze aussehen.