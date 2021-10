Wildunfall mit Fahrrad auf Bundesstraße

An der Bundesstraße 82 in Wolfsburg ereignete sich ein Wildunfall eines jungen Fahrradfahrers mit einem Stück Rehwild. Gegen kurz nach 7:30 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Mountainbike auf dem Radweg neben einer befahrenen Straße.

Unfallhergang des Wildunfalls

Plötzlich und unvermittelt sprang ein Reh aus dem Straßengraben und kollidierte mit dem Fahrrad des 14-Jährigen. Daraufhin stürzte der Junge und das Reh sprang noch einige Meter ab. Der junge Fahrradfahrer blieb verletzt liegen. Ein herbei gerufener Rettungswagen transportierte das Unfallopfer in das nächste Krankenhaus in das Helmstedter Klinikum. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Erlösen des Rehs

Nach Aufnahme des Wildunfalls und Behandlung des Unfallopfers suchten die ausgerückten Beamten die Umgebung ab und fanden die Ricke in der nächsten Dickung. Die Beamten trugen einen Fangschuss an und erlösten es von seinem Leid durch den Unfall mit dem Jungen. So berichtet das Presseportal der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt.

Es kommt immer wieder zu Vorfällen und Unfällen mit Rehwild. Gerade der Straßenverkehr ist mit Wildunfällen vor allem in der Dämmerung stark betroffen. Noch gefährlicher wird es, wenn die Uhren umgestellt werden. Dies führt durch die Zeitumstellung immer häufiger zu Wildunfällen.

Rehwild ist oft in Kuriositäten verwickelt: Erst zuletzt berichteten wir über Rehe, die in der JVA eingeschlossen wurden.

0

0

0

0 x geteilt