Wildkamera-Test – Best of SAUEN

Richtigstellung!

Wir bitten im folgenden Beitrag zu beachten, dass die Preisangabe der Seissiger Special-Cam LTE – Supersim Edition in der Best of SAUEN Ausgabe nicht korrekt abgedruckt wurde. Die korrekte Preisangabe der Firma Seissiger gibt es hier.

Zum Testaufbau

Getestet und verglichen wurden acht sendefähige Wildkameras, die in einem Privatwald in Rheinland-Pfalz eingesetzt wurden. Die Pfosten, an welchen sie befestigt wurden, standen direkt nebeneinander und waren gleich hoch. Die Kameras konnten exakt gleiche Bildaufnahmen tätigen.

Der Vergleich

Verglichen wurden die Kameras in Puncto Bildqualität, Zuverlässigkeit, Bildversendung, zugehöriger App, Funktionen, SIM-Karte und laufende Kosten.

Bei der Seca-Cam ist positiv zu vermerken, dass sie über einen breiten Aufnahmewinkel verfügt. Der Blitz in der Nacht schafft es allerdings nicht, alle Randbereiche vollends auszuleuchten. Mit nur einem Cent pro gesendetem Bild ist die Seca-Cam die günstigste Kamera unter den Kandidaten.

Die Kamera von ICU ist mit 514 aufgenommenen Fotos einer der Spitzenreiter in dieser Kategorie. Mit 2 Cent pro gesendetem Bild liegt die Kamera von ICU im Durchschnitt.

Positiv ist bei der X-view der Blitz mit einer Reichweite von 30 Metern. Außerdem hat sich die X-view ins 4G/LTE-Netz eingewählt.

Die Kamera von Boly hat sich ins 4G-Netz eingewählt und viele Aufnahmen gemacht. Zufriedenstellend war auch die

Sendeleistung von 88,93 Prozent.

Mit 531 aufgenommenen Fotos ist die Seissiger Wildkamera der Spitzenreiter. Sehr erfreulich war auch die zuverlässige Sendeleistung der Seissiger – mit 99,62 Prozent ist die Kamera auch hier die beste. Und mit einer Sendezeit von unter zehn Sekunden ist sie ebenfalls unerreicht. Ein positives Feature ist die Möglichkeit, Videos zu versenden. Die Kamera hat sich zuverlässig ins LTE-Netz eingewählt. Mit 1,9 Cent pro gesendetem Bild liegt die Seissiger Wildkamera im Durchschnitt. Will man etwas kritisieren, dann einzig die Antenne, die die auffälligste von allen Kameras ist. Vermutlich ist sie jedoch der Grund, weshalb die Kamera so schnell und zuverlässig sendet. Seissiger ist der einzige Hersteller, in dessen Lieferumfang neben dem Baumgurt auch ein Baumstativ vorhanden ist.

Das komplette Ranking mit allen teilnehmenden Kameras gibt es im aktuellen SAUEN Heft!