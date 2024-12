Wald in Schleswig-Holstein: Klimawandel beeinflusst Waldzustand

Während sich negative Nachrichten rund um Wald und Wild häufen, gibt es nun etwas Positives aus dem Norden: Schleswig-Holsteins Wäldern geht es wieder besser – zumindest teilweise. Die Wälder, die in den Vorfahren unter Dürre litten, profitierten durch die überdurchschnittlich hohen Niederschläge im Sommer und hatten zeitgleich mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2024 hervor.

Die sich häufenden Dürreperioden setzen den Wäldern in unseren Breitengraden immer weiter zu. Dass es im Sommer mehr Regen gab, hat sich dementsprechend positiv auf die Wälder ausgewirkt. Schleswig-Holstein. Gilt als waldärmstes Flächenland. Laut Angaben der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten liegt der Walanteil derzeit bei 11,5 Prozent. Das Land strebt an, den Anteil auf 12 Prozent zu erhöhen

Nicht nur positive Entwicklung im Wald von Schleswig-Holstein

Der Blick auf den Waldzustandsbericht zeigt: auch in einem so niederschlagsreichen Jahr lässt sich der Einfluss des Klimawandels auf den Wald nicht leugnen. Denn obwohl die Witterungsbedingungen positive Auswirkungen auf die Vegetation hatten, war es insgesamt dennoch deutlich zu warm. 10,7 Grad Celsius Mitteltemperatur bilden eines der wärmsten Jahre seit Messbeginn ab.

Dies spiegelt sich auch in unseren Wäldern wider: Die mittlere Kronenverlichtung für alle Baumarten hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Während der Bericht von 2023 19 Prozent mittlere Kronenverlichtung verzeichnete, lag dieser Wert ein Jahr später nun bei 23 Prozent. Und auch der Anteil stark geschädigter Bäume ist in diesem Jahr gestiegen. Nachdem der Bericht vom Vorjahr 2,1 Prozent verbucht, sind es in diesem Jahr 3,0 Prozent der Stichprobenbäume, die als stark geschädigt gelten.

Positiv war wiederum die Entwicklung der Absterberate, also der Anteil der Probebäume, die innerhalb der Erhebung tot aufgefunden wurden. Diese sank dieses Jahr bei allen Baumarten.

Blick auf die Zukunft bleibt kritisch

Die Entwicklung der deutschen Wälder bleibt also mit Blick auf den Klimawandel ungewiss. Dies hat auch große Auswirkungen auf das in Deutschland lebende Wild, welches immer weiter unter den Einflüssen von Mensch und Klimawandel auf seinen Lebensraum leidet. Folgen wie genetische Armut bieten einen Ausblick auf mögliche Konsequenzen, wenn den deutschen Wäldern nicht geholfen wird.

