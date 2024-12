Unfall ohne Führerschein: Mann weicht Wildtier aus

Am vergangenen Sonntag kam es zu einem Unfall auf der L3143 zwischen Kämmerzell und Gläserzell (Hessen). Ein 69-jähriger Mann aus Fulda musste nach eigenen Angaben in einer Kurve nach Ortsausgang Kämmerzell einem Wildtier ausweichen. Dabei soll er ins Schleudern gekommen sein und überschlug sich mit seinem Opel Corsa. Schlussendlich stoppte das Fahrzeug erst, als es aufs Dach überschlagen an der Straßenseite ankam. Der Unfall soll am Morgen gegen 8:45 Uhr passiert sein.

Wildtier ausgewichen: Mann kam mit leichten Verletzungen davon

Ein Abschleppdienst barg den stark beschädigten Opel Corsa des Mannes, der Gesamtschaden des Unfalls beträgt etwa 6000 Euro.

Dennoch liefen in diesem Fall einige Dinge glücklich ab: Da es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Wildtier kam, kam dieses auch nicht zu Schaden. Unklar ist, um welche Art von Wildtier es sich handelte. Somit mussten auch keine Nachsuchen betrieben werden. Und auch der 69-Jährige konnte nach dem Überschlag leichtverletzt aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Die Rettungskräfte kamen zügig vor Ort an, befreiten den Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Mann hatte keinen gültige Fahrerlaubnis

Für den 69-jährigen endete der Unfall dennoch doppelt unglücklich: Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Neben dem kaputten Auto und den leichten Verletzungen, muss der Mann sich nun auch mit einem Strafverfahren herumschlagen.

Vorsicht vor Wildtieren auf den Straßen im Winter

Gerade in Bezug auf die Witterungsverhältnisse im Winter ist es ratsam, momentan vorsichtig unterwegs zu sein. Zu Dämmerungszeiten ist es besonders wahrscheinlich, dass ein Wildtier probiert die Straße zu kreuzen. Gerade dann ist die Gefahr eines Wildunfalls besonders hoch. Faktoren wie schlechte Sichtverhältnisse und Glatteis erhöhen die Gefahren zusätzlich. Wer sich heute also noch auf den Weg zum Weihnachtsfest mit der Familie macht, sollte gerade in Feld- und Waldnähe besonders achtsam fahren, um Wildkollisionen zu vermeiden.

Mehr zu den Gefahren von Wildunfällen im Winter lesen sie hier.

0

0

0

0 x geteilt