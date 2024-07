The GAME FAIR – Englands größte Jagdmesse

Die Game Fair ist die größte Jagdmesse im UK und eine der bedeutendsten Jagdmessen überhaupt. Chefredakteurin Madeline Lindhorst berichtet live von der Messe und hat noch ein paar Tipps für Sie, falls Sie einen Messebesuch planen.

Messe statt Bockjagd

Der Wecker klingelt heute früh nicht gegen 5 Uhr früh, um zur morgendlichen Bockjagd aufzustehen. Denn obwohl die ersten Böcke bereits aufs blatten springen, geht es für mich nach England. Ich bin auf dem Weg zur Game Fair. Die Game Fair ist die erste Adresse für Menschen die sich für das englische Landleben, Falknerei, Fliegenfischen, die wilde Kulinarik, Flintensport, Jagdhunde und die Jagd begeistern.

Die Game Fair auf Schloss Blenheim palace

Es geht mit dem Flugzeug von Hannover nach London Heathrow. Flugzeit 1 Stunde und 40 Minuten. Von dort aus mit dem Great Western Railway nach Oxford. Der Zug fährt 1 Stunde und 30 Minuten. Natürlich gibt es auch hier diverse Möglichkeiten den Zielort zu erreichen. Ob mit dem Auto, Zug, Flugzeug. Die Messe ist gut zu erreichen. Ehe ich mich versehe, finde ich mich in der Universitätsstadt Oxford wieder. England ist immer wieder eine Reise wert. Kleine Gassen und viele historische Sehenswürdigkeiten.

Die Reisezeit ist schnell vergangen und die Vorfreude auf Englands größte Countryside Messe wächst. Die Messe findet in Woodstock statt. Binnen einer Viertelstunde Fußmarsch vom Hotel durch die verwunschene englische Landschaft komme ich beim Messegelände an. Wobei Messegelände noch deutlich untertrieben ist. The Game Fair findet auf dem Gelände des Blenheim Palace statt. Blenheim Palace gehört zu den größten und bekanntesten Schlössern Englands und ist wahrlich eindrucksvoll. Ein UNESCO Weltkulturerbe und Geburtsort von Sir Winston Churchill.

Tipps für den Messebesuch

Für alle die The Game Fair in England besuchen möchten. Die Ticketpreise liegen bei 38 Pfund für ein Tagesticket mit Ermäßigungen für Kinder. Plant man einen mehrtägigen Messebesuch, der sich bei der Auswahl der Austellern lohnt, empfehle ich das 3-Tagesticket. Dieses wird häufig kurz vorher noch reduziert. Tickets sind am Eingang, sowie online im Voraus zu kaufen.

Erste Eindrücke

Nach dem Ticketkauf betrete ich das Gelände der Game Fair. Stilvoll eingerichtete Messestände bekannter Marken reihen sich aneinander. In Tweed bekleidete Besucher informieren sich über die Neuheiten. Auf der riesigen Fläche um den Blenheim Palace werden Besuchern zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten offeriert. Vorführungen von Jagdhunden, Polo Spiele, Live-Fliegenfischen, Fachvorträge, Flinten-Parcours. Nach der ein oder anderen Vorführungen kann man sich in einer der Food Areas niederlassen, um gestärkt in eine breite Markenwelt englischer Hersteller einzutauchen. Vom Lederfutteral bis zum Fasanfederschmuck. Derjenige, der den englischen Countrylifestyle liebt, kommt hier auf seine Kosten. Als Jagdhund führt der Endländer entweder Spaniel oder Labrador und fährt einen Land Rover. Er trägt eine blaue oder grüne Schöffelweste. Sie trägt Tweedrock und Hut mit Federschmuck.

Eines wird schnell klar, das Landleben in England wird anders und stilvoller zelebriert.

Die Game Fair wird an nur einem Wochenende von über 120,000 Menschen besucht und bietet mit über tausend unterschiedlichen Anbietern ein abwechslungsreiches Programm in einer wunderschönen Location. Eine absolute Empfehlung für alle Jagd- und Angelbegeisterten.