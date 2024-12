Schon wieder Wilderei? Enthauptetes Reh gefunden

Erst kürzlich sorgten Schlagzeilen um einen Wilderer für Aufsehen, der mehrere Wildtiere getötet, ihren Kopf abgetrennt und den restlichen Kadaver liegengelassen haben soll. Auch der Fund eines abgetrennten Rehkopfs in einem Eimer auf einem Parkplatz regte erst kürzlich zum Kopfschütteln an. Nun gab es in Marktl (Oberbayern) einen weiteren ganz ähnlichen Fall, bei dem ein Jäger ein enthauptetes Reh auf einer Weide fand. Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, in dem es sich erneut um Wilderei handeln könnte.

Ungeklärter Abschuss: Handelt es sich um Wilderei?

Anwohner haben schon am Mittwochabend (25. Dezember) gegen 20.30 Uhr Schüsse gehört und am Folgetag einen Jäger informiert. Dieser fand das tote, enthauptete Tier dann einen Tag später, am 26. Dezember, mitten auf einer Weide in der Nähe der Marktler Badesees. Vom Kopf des Tieres, der laut Polizei mit einem scharfen Messer abgetrennt wurde, fehlt bislang jede Spur. Der Täter, der den Kadaver unfachmännisch auf der Weide hat liegen lassen, hat den Kopf mutmaßlich zur Mitnahme als Trophäe abgeschnitten und mitgenommen.

Nicht die erste Schussabgabe im Bereich Marktl

In den letzten Wochen kam es im Bereich Marktl zu mehreren ungeklärten Schussabgaben. Dies teilt der Erste Jagdvorstand mit. Unklar ist demnach auch, ob es sich in diesem Fall im Wilderei handelt. In jedem Fall handelt es sich um eine unfachmännische Behandlung des Kadavers, welcher unter Umständen zu einem unangenehmen Fund durch Passanten hätte führen können. Für die Aufklärung des Falls bittet die Polizeiinspektion um jegliche Zeugenhinweise.

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Polizei Burghausen ist für Hinweise unter der Telefonnummer 08677/9691-0. (mh/Polizei Burghausen) zu erreichen.

Der Fall reiht sich also in eine Folge von kuriosen Fällen ein, bei denen Wildtiere enthauptet und unfachmännisch zurückgelassen wurden. Abzuwarten bleibt, ob ebendiese Fälle abschließend aufgeklärt werden können und ob es sich in allen Fällen tatsächlich um Wilderei handelt.

