PUMA Jagdmesser Manufaktur Solingen mit neuem Showroom

Im Jahr 1769 trug Johann Lauterjung das Markenzeichen in die Solinger Messermacherrolle ein. Damit begann die Erfolgsgeschichte der Firma PUMA Messer .

Seitdem wird unermüdlich daran gearbeitet, das Werkzeug Messer für viele Arbeitsbereiche zu perfektionieren.

PUMA Jagdmesser zukunftsorientiert im neuen Showroom präsentiert.

Am 17.09.2022 fand die Eröffnung des neuen Showrooms für PUMA Jagdmesser mit geladenen Gästen und Vertretern der Fachpresse statt. Als Ehrengäste waren aus dem Präsidium des Landesjagdverbandes NRW, Frau Petra Bauernfeind-Beckmann und Herr Dr. Heiner Breickmann, angereist. Frau Bauernfeind-Beckmann gab ein informatives Schlusswort zur Eröffnungsrede.

Abwechslungsreiches Programm

Alle PUMA Jagdmesser wurden in dem neuen Showroom ausdrucksstark präsentiert. Viele fachkundige Führungen durch die Produktion mit Herrn Philipp Monien waren Bestandteil des informativen Abends. Ebenso zeigte man Messer einer geladenen Sammler-Community. Es gab außerdem Vorführungen der PUMA Damast Küchenmesser. Koch und Küchenmeister Ralf Strohmann von der Firma RS-Wild bereitete den Gästen einen köstlichen Rotwildrücken, so dass auch der Genuss nicht zu kurz kam. Herr Philipp Tetling von der Firma HORL lieferte praktische Informationen zum richtigen und nachhaltigen Schärfen von PUMA Jagdessern. In verschiedenen jagdlichen Schießkinos konnten die Gäste ihr Können unter Beweis stellen, so dass auch der Spaß nicht zu kurz kam. Diese zahlreichen und abwechslungsreichen Programmpunkte gaben dem Tag einen informativen und spannenden Rahmen.

Tradition trifft Zukunft bei PUMA

Mit dem Anspruch einer zukunftsgewandten Produktion wird das traditionelle Handwerk des Messermachers am Standort Solingen immer ein wichtiges Standbein in der weiteren PUMA Firmengeschichte bleiben. Die Nachhaltigkeit der verarbeiteten Naturmaterialien spielen für PUMA Jagdmesser dabei eine ausschlaggebende Rolle.

