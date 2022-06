Neu: Merkel Helix mit Carbonschaft

Der Carbonschaft ist bei jedem Hersteller im Kommen! Die Firma Merkel hat mit der Helix ein modernes, modulares und innovatives Jagdgewehr am Start und buhlt damit um die Gunst gerade technikaffiner Kundengruppen. Mit der neuen Helix Carbon bietet der Premiumhersteller aus Suhl nun eine Variante mit Carbon-Hightech-Schaft – und damit ein weiteres Schaft-Highlight neben dem Speedstock. Hauptmotivation war das Gewicht, denn in Zeiten von Schalldämpfer und Vorsatzgerät müssen Gewehre leichter werden. Wichtig sind aber auch die Funktionalität und das Finish, denn eine Premiumbüchse muss Form Follows Function-Aspekte berücksichtigen.

Der Carbonschaft und technische Daten

Der Geradezugerepetierer mit Carbonschaft kommt mit einer 1:2-Übersetzung. Es bietet ein geschlossenes Systemgehäuse, Laufwechselmöglichkeiten sowie einen 6-Warzen-Drehverschluss und einen Handspanner. Dieser ist bei der Helix obligatorisch und erhöht die Bedienerfreundlichkeit. In der Standardausführung ist ein 3-Schuss-Magazin enthalten. Eine Patrone kann zusätzlich in die Kammer geladen werden. Die Helix mit Carbonschaft ist von Minikalibern bis zu Magnumkalibern erhältlich. Die Waffe wird sowohl in .222 Rem. und .223 Rem. ausgeliefert als auch in den Standardkalibern .308 Win., .30-06 Spring oder 8x578IS. Insgesamt stehen sieben Standardkaliber zur Auswahl. Nähere Informationen finden Sie bei der Firma Merkel. Das Angebot schließen drei Magnumkaliber: .300 Win. Mag., .338 Win. Mag und 7mm Rem. Mag.

In der Jagdpraxis

Oberstes Ziel war es das Gewicht der Waffe mit dem Carbonschaft deutlich zu verringern. Hierbei spielt die Entwicklung technischer Möglichkeiten eine Rolle. Immer öfter kommen Vorsatzgeräte und Schalldämpfer als Zusatzgewicht auf der Waffe zu Einsatz. Dennoch besitzt das Material eine dynamische Dämpfungsleistung. Insgesamt wiegt die Merkel Helix mit Carbonschaft 2,8 Kilogramm und die Länge beträgt 107 Zentimeter. Der Direktabzug ist von ca. 900 bis 1.900 Gramm einstellbar.

Nützliche Features

Vor allen anderen Dingen ist der höhenverstellbare Schaftrücken hervorzuheben. Dieser ermöglicht ein individuelles Anpassen der Waffe mit Carbonschaft an den Schützen. Dieses Feature macht die Handhabung der Waffe sehr gut. Eine weitere gute Option an der Helix bietet der Go Adapter für eine Zweibeinaufnahme für einen sicheren Schuss. Optional kann ein 5-Schuss-Magazin erworben werden, ebenso wie eine Mündungsbremse. Schlussendlich bleibt die Montage. Ein Picatinny-Profil als Montagebasis ist auf der Waffe integriert. Hierfür kann sowohl eine Dentler- Montage als auch eine Kilic-Montage erworben werden.

0

0

0

0 x geteilt