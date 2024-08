Marder verursacht Stromausfall in Baden-Württemberg

Ein Marder hat am frühen Montagmorgen in Teilen von Ludwigsburg für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Dadurch blieben Ampeln der Stadt in Baden-Württemberg dunkel, der Bahnhof ohne Licht, und auch Telefonverbindungen waren unterbrochen. Der Vorfall ereignete sich laut den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim gegen 4:30 Uhr.

Stromausfall durch Marder betrifft mehrere Sektoren

Besonders betroffen waren die Telefonverbindungen der Polizeiposten, wobei die Notrufleitungen über ein Notstromaggregat weiterliefen und somit das Notrufsystem aufrechterhalten werden konnte. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr war auch jederzeit erreichbar. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von ausgefallenen Ampeln und Anzeigen des öffentlichen Nahverkehrs. Auch im Bahnhofsgebäude herrschte Dunkelheit, und die Menschen mussten vor Sonnenaufgang im Dunkeln zu den Gleisen gelangen. Da der Stromausfall zu einer frühen Stunde passierte und auch wieder behoben werden konnte, gab es jedoch keine größeren Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei dem SWR mitteilte.

Marder verursacht Störung im Umspannwerk

Auslöser des Stromausfalls war ein Marder, der sich laut der Stadt Ludwigsburg auf einem Transformator im Umspannwerk Ludwigsburg-Hoheneck aufgehalten hatte. Das Tier verursachte höchstwahrscheinlich einen Lichtbogen, der dann zu einem Kurzschluss führte. Die Stadtwerke Ludwigsburg reagierten, indem sie den Strom aus Kornwestheim umleiteten und die Versorgung bis etwa 7:15 Uhr wiederherstellten.

Auch das RKH Klinikum Ludwigsburg war betroffen

Auch das RKH Klinikum Ludwigsburg war betroffen, doch der Betrieb lief reibungslos weiter. Laut einem Sprecher des Klinikums sprangen die Notstromaggregate wie auch bei der Polizei und Feuerwehr sofort an, sodass die Sicherheitsstromversorgung gewährleistet war. In den wichtigen patientennahen Bereichen wurde der Stromausfall kaum bemerkt, da alle für die Infrastruktur wesentlichen Bereiche vollständig versorgt waren.

Zweiter Stromausfall in der Region innerhalb von zwei Wochen

Dies war der zweite Stromausfall in der Region innerhalb von zwei Wochen. Bereits Anfang August hatte ein Kurzschluss, verursacht durch ein beschädigtes Kabel, in Stuttgart-Bad Cannstatt für Beeinträchtigungen gesorgt. Haushalte in den Stadtteilen Neugereut und Mühlhausen waren betroffen, und es blieben mehrere Aufzüge stecken, wie die Feuerwehr mitteilte.

