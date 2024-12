Makabrer Fall von Wilderei – Frau findet abgetrennten Rehkopf!

Die Berichte zu kuriosen und schockierenden Geschichten zur Wilderei häufen sich in letzter Zeit. Nun musste eine Frau in Bretzfeld eine makabre Entdeckung machen, welche mutmaßlich mit einem weiteren Fall der Wilderei zusammenhängt. Sie fand auf einem Wanderparkplatz einen Eimer, in welchem sich ein Rehkopf und Innereien befanden. Nun ermittelt die Polizei.

Unangenehme Entdeckung an Wanderparkplatz

Das, was die Frau entdecken musste, konnten die Beamten nur als „makabren Fund“ bezeichnen. Dass dieser ausgerechnet an einem Freitag den 13. Passieren musste, passt perfekt zur unglücklichen und unangenehmen Entdeckung. Am Nachmittag des letzten Freitags (13. Dezember), habe die Frau ihr Auto auf dem Wanderparkplatz „Wiesenkelter“ abgestellt. Dort sei ihr dann der Eimer aufgefallen. Bei näherer Betrachtung wurde ihr auch bewusst, um was es sich beim Inhalt dieses Eimers handelte: Ein Kopf eines Rehs und Innereien. Dies berichtet die Polizei Öhringen, die die Frau direkt nach dem Fund verständigte.

Wilderei wahrscheinlich: Polizei sucht Zeugen

Im Polizeibericht heißt es, dass auch der zuständige Jagdpächter keine Angaben zu dem Vorfall machen konnte. Auch deswegen gehen die Beamten in diesem Fall von Wilderei aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die bei der Aufklärungen des Vorfalls helfen können. Hinweise können an das Polizeirevier Öhringen unter folgender Telefonnummer gemeldet werden: 07941/9300.

0

0

0

0 x geteilt