Jägerschaft ruft zu Demonstration gegen Landesregierung auf

Für den 30. Januar 2025 ruft die Landesjägerschaft Niedersachsen zu einer Demonstration gegen Jagdbeschränkungen auf. Diese soll um 10 Uhr beginnen und auf dem Schützenplatz in Hannover stattfinden. Grund dafür sei eine Diskussionsveranstaltung am 16. Dezember zum geplanten neuen niedersächsischen Jagdgesetz.

Jägerschaft kritisiert Pläne der Landesregierung

Bei dieser soll klar geworden sein, dass von der Landesjägerschaft vorgebrachte Argumente in der Diskussion nicht aufgenommen oder berücksichtigt worden seien, so die Erklärung auf der Homepage der Landesjägerschaft.

Als einen der gravierendsten Gründe für die Demonstration nennt die Jägerschaft, dass Ministerin Miriam Staudte (Grüne) das Verbot der Ausbildung von Jagdhunden am lebenden Wild plant. Eingeordnet werden die Pläne wie folgt: „Inzwischen kann man den Eindruck gewinnen, dass es um viel mehr als eine Änderung des Jagdgesetzes geht. Einige Vertreter von Tierrechtsorganisationen verfolgen kein geringeres Ziel als die langfristige Abschaffung der Jagd. Entweder teilt die Ministerin Miriam Staudte dieses Ziel oder sie lässt sich hier instrumentalisieren.“

Nun will die Jägerschaft mit einer Demonstration auf ihre Sorgen und Argumente aufmerksam machen.

Demonstration mit Jagdhörnern und Warnkleidung

Auch die Hoffnungen auf die SPD-Fraktion blieben laut Jägerschaft erfolglos. Sollte die Landesregierung den Gesetzesentwurf tatsächlich beschließen, sei dies „nicht nur ein Schritt zu weniger Natur- und Tierschutz und zum Schaden der Jagd. Das ist Politik gegen den ländlichen Raum – wieder einmal.“

Am Schützenplatz in Hannover soll es dann am 30. Januar 2025 um 10 Uhr eine Auftaktkundgebung geben. Danach soll sich die Demonstration „mit Jagdhörnern und orange-farbiger Warnkleidung gemeinsam zum niedersächsischen Landtag begeben“.

Die Jägerschaft sieht sich insgesamt mit vielen Gesetzesänderungen konfrontiert. Während einige von ihnen, wie Gesetze rund um die ASP, der Situation geschuldet sind, sind andere rein ideologisch geprägt. Gegen solche Entscheidungen will die Jägerschaft mit der Demonstration vorgehen.