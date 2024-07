Hundebesitzer-Tipps für heiße Temperaturen im Sommer

Erste Hilfe für den Notfall:

Ist der Notfall eingetreten, dem Hund langsam und dosiert Wasser anbieten, dies darf nicht eiskalt sein. Das Wasser nicht mit Zwang einbringen, sonst könnte es fälschlicherweise in die Lunge gelangen. Ist der Hund bewusstlos legen Sie ihn in die stabile Seitenlage. Hierbei Hinterteil höher lagern, Kopf und Wirbelsäule in gerader Linie ausrichten, Vorder- und Hinterläufe auseinanderziehen, Kopf überstrecken und die Zunge aus dem Fang herausziehen. Den Hund, wenn möglich, auf ein feuchtetes Tuch ablegen. Haupt und Hals gern auch mit einem feuchten Tuch kühlen. Sobald die Tücher sich erwärmt haben, diese ersetzen. Die Pfoten stets gut nasshalten und den ganzen Hundekörper langsam von unten nach oben kühl befeuchten. Niemals kaltes Wasser über den Hund schütten! Die o.g. Tipps helfen, dass dieser Notfall erst gar nicht eintritt.