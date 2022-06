Bleifrei Power für die Jagd auf Schalenwild

Die Verwendung von bleifreien Büchsengeschossen für jagdliche Zwecke ist in deutschen Revieren bereits Pflicht. GECO STAR und ZERO sind dafür die perfekten Begleiter.

In GECO STAR und GECO ZERO finden alle, die bleifrei jagen oder müssen, zwei leistungsstarke Büchsenpatronen mit Geschosskernen aus Zinn (ZERO) und Kupfer (STAR) für ergiebige Bock- und Blattjagden.

Die Verwendung von bleifreien Büchsengeschossen für jagdliche Zwecke ist in deutschen Revieren inzwischen nicht nur Kür, sondern bereits Pflicht. In manchen Bundesländern ist Bleimunition sogar schon komplett verboten, in anderen handelt es sich nur noch um eine Frage der Zeit. Zudem verpflichten fast alle Staatsforste ihre Jäger zum bleifreien Schießen.

Bleifreies Geschoss GECO STAR

Mit STAR führt GECO ein bleifreies Deformationsgeschoss im Sortiment, das sich nicht nur durch eine maximale Tiefenwirkung und ein hohes Restgewicht auszeichnet, sondern auch besonders wildbretschonend ist. Dank Hohlspitze deformiert es zuverlässig auf nahezu allen jagdlichen Entfernungen. Darüber hinaus verfügt das Geschoss über eine hohe Eigenpräzision, die insbesondere durch die eingebauten Geschossrillen (GECO Grooves) gewährleistet wird. Das bleifreie Geschoss GECO STAR ist in den Kalibern 7×64, .308 Win., .30-06 Spring., .300 Win. Mag., 8×57 JS, 8×57 JRS und jetzt neu 9,3×62 erhältlich. Zum Video.

Das bleifreie Geschoss GECO ZERO

Mit ZERO hat GECO ein weiteres bleifreies Geschoss mit bester Wirksamkeit und hoher Präzision im Angebot. Hierbei handelt es sich um ein hochinnovatives Mantelgeschoss mit Hohlspitze und zwei Zinnkernen – der vordere Kern mit radial verlaufenden Sollbruchstellen sorgt für ein sicheres Ansprechverhalten und eine hohe Augenblickswirkung, der hintere Kern mit Heck-Einschnürung garantiert einen massestabilen Restkörper sowie einen gesicherten Ausschuss. GECO ZERO steht in den Kalibern 7×57, 7×57 R, 7x647x65 R, 7 mm Rem. Mag., .308 Win., .30-06 Spring., .300 Win. Mag., 8×57 JS, 8×57 JRS, 9,3×62 und 9,3×74 R zur Verfügung. Zum Video.

