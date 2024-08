Autounfall: Hase löst schweren Unfall auf der A3 bei Rosenhof aus

Ein Hase hat am Samstagabend bei Rosenhof in der Nähe von Regensburg einen schweren Autounfall verursacht, bei dem ein junger Mann seinen BMW stark beschädigte. Der 26-Jährige war laut Polizei gerade dabei, gegen 21:30 Uhr von der Autobahn A3 abzufahren, als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Um einen Zusammenstoß mit dem Hasen zu vermeiden, lenkte der Mann sein Fahrzeug ruckartig zur Seite. Er verlor dabei jedoch die Kontrolle über den Wagen.

Autounfall führt zu hohem finanziellen Schaden

Das Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte schließlich gegen mehrere Verkehrszeichen, die am Straßenrand aufgestellt waren. Der Aufprall war so stark, dass der BMW erheblich beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf rund 20.000 Euro. Hinzu kommen etwa 10.000 Euro für die zerstörten Verkehrszeichen, was den Gesamtschaden auf ungefähr 30.000 Euro summiert.

Alle Beteiligten blieben unverletzt

Glücklicherweise blieben sowohl der Fahrer als auch seine beiden Beifahrer unverletzt. Auch der Hase, der Auslöser des Unfalls, konnte unversehrt entkommen. Der Vorfall ereignete sich an der Anschlussstelle Rosenhof, die aufgrund der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden musste. Der Unfallhergang verdeutlicht, wie gefährlich es sein kann, wenn plötzlich Wildtiere auf die Straße laufen. Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten kann dies zu schweren Unglücken führen.

Polizei warnt vor Autounfällen durch Wildwechsel

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in solchen Situationen wichtig ist, Ruhe zu bewahren und das Lenkrad möglichst ruhig zu halten, um das Fahrzeug nicht zu stark zu verreißen. Ein kontrolliertes Bremsen sei in vielen Fällen die bessere Option, auch wenn dies unter Stress eine Herausforderung darstellt. Der Fahrer des BMW hatte jedoch instinktiv gehandelt und versucht, eine Kollision zu vermeiden, was letztlich zu dem folgenschweren Unfall führte.

Obwohl der materielle Schaden beträchtlich ist, ist es ein Glück, dass niemand verletzt ist. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie unberechenbar der Straßenverkehr sein kann und welche Rolle auch kleinere Tiere in solchen Situationen spielen können, die oft zu einem Autounfall führen.

