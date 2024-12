Attentat auf Jäger? Hochsitze in Bayern angesägt!

Diesen Sommer soll ein 58 Jahre alter Mann in einem Jagdreview im Bereich Frasdorf (Landkreis Rosenheim) mehrere Hochsitze mit einer Säge beschädigt haben. Darüber hinaus soll er drei Wildkameras aus dem Gebiet gestohlen haben.

Der Täter war zunächst unbekannt, während der Ermittlungen seien die Behörden dann Berichten zufolge auf die Spur des 58-Jährigen gekommen. Könnte es sich um einen Attentat auf die örtlichen Jäger handeln?

Tatwaffe und Wildkameras gefunden – Attentat auf die Jägerschaft?

Diesen Mittwoch sollen bei einer Wohnungsdurchsuchung des Mannes die gestohlenen Wildkameras gefunden worden. Auch potenzielles Tatwerkzeug soll sichergestellt worden sein.

Innerhalb der Durchsuchung machten die Beamten noch einen weiteren Fund, der mit dem ursprünglichen Verdacht nichts zutun hat: Neben acht Cannabispflanzen entdeckten sie 1,6 Kilogramm Cannabis in der Wohnung des Mannes.

Gegen den 58-Jährigen wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Die Motive für die Tat sind zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Ob der Mann also in irgendeiner Form eine Verbindung zu dem Review hatte, steht noch aus. Fakt ist jedoch: ein angesägter Hochsitz kann eine große Gefahr darstellen. Es drohen unvorhergesehene Stürze aus mehreren Metern Höhe, sollten die Betroffenen solche mutmaßlichen Beschädigungen nicht direkt entdecken. Zuletzt können solche Stürze zu schweren Verletzungen führen, die der Täter wissentlich in Kauf nimmt.