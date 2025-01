Die EL Range Ferngläser von SWAROVSKI OPTIK bestechen mit brillanter optischer Leistung, präziser Messung, Tracking Assistant und einer einfachen, intuitiven Konfiguration über die SWAROVSKI OPTIK Hunting App. Nun bekommt die EL Range Reihe Zuwachs – was kann das neue EL Range 12×42?

EL RANGE 12×42 – Präzision auf höchste Entfernung

So vielseitig kann Präzision sein. Die EL Range 42 Ferngläser eignen sich für zahlreiche Situationen bis in die Dämmerung. Mit dem EL Range 12×42 weitet SWAROVSKI OPTIK nun die Reihe aus. Was kann das neue Fernglas mit Entfernungsmessung?

Das neue EL Range 12×42 misst auf Knopfdruck nicht nur Distanz und Winkel, sondern auch Temperatur und Luftdruck. Die namensgebende 12fache Vergrößerung ermöglicht dabei eine herausragende Detailerkennung – sowohl in der Nähe als auch in der Ferne. Auch auf hohe Entfernung kann damit das beobachtete Tier genau identifiziert werden.

Zahlen, Daten, Fakten

Das verbaute Objektiv sorgt mit einem 42mm Objektivdurchmesser dafür, dass viel Licht in das Innere der Optik gelangt. Dadurch sind auch bis in die Dämmerung kontrastreiche Beobachtungen möglich. Mit nur 930 Gramm ist das EL Range 12×42 dabei ein Leichtgewicht, der praktische Durchgriff sorgt dafür, dass das Gerät leicht und ergonomisch in der Hand liegt.

EL RANGE 12×42 – individuelle Konfiguration

Das EL Range lässt sich individuell konfigurieren. Mit dem großen Sehfeld von 96 m auf 1.000 m haben Sie auch trotz der hohen Vergrößerung alles im Blick. Die optional erhältliche FRR-42 Stirnstütze EL Range 42 hilft Ihnen dabei, das EL Range stabil zu halten. So sehen Sie klare, wackelfreie Bilder. Mit dem EL Range sind Sie für jegliche Herausforderung gewappnet und erleben wegweisende Präzision.

Das EL Range 12×42 ist somit eine optimale Unterstützung bei der Jagd. Sowohl im Gebirge als auch in der Ebene – das EL Range unterstützt optimal beim Weitschuss in zahlreichen Situationen.

Das EL Range 12×42 ist zu einem UVP von 3.750,00€ in den klassischen Farben rot und orange erhältlich.